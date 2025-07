Muy esperado: Netflix estrenó el tráiler de la temporada final de Stranger Things

La temporada final de Stranger Things estará disponible en Netflix en un formato dividido en tres partes

Volumen 1: 26 de noviembre (cuatro episodios)

Volumen 2: 25 de diciembre (tres episodios)

El final: 31 de diciembre (episodio final)

Stranger Things 5

Cada volumen estará disponible a las 10 PM ARG. La serie, creada por los hermanos Duffer, cuenta con la producción de Upside Down Pictures y 21 Laps Entertainment. Los hermanos Duffer también están a cargo de la producción ejecutiva, junto con Shawn Levy y Dan Cohen de 21 Laps Entertainment.

El elenco de la quinta temporada de Stranger Things regresa con sus queridos personajes y nuevas incorporaciones. Entre los actores confirmados se encuentran Winona Ryder (Joyce Byers), David Harbour (Jim Hopper), Millie Bobby Brown (Once), Finn Wolfhard (Mike Wheeler), Gaten Matarazzo (Dustin Henderson), Caleb McLaughlin (Lucas Sinclair), Noah Schnapp (Will Byers), Sadie Sink (Max Mayfield), Natalia Dyer (Nancy Wheeler), Charlie Heaton (Jonathan Byers), Joe Keery (Steve Harrington), Maya Hawke (Robin Buckley), Priah Ferguson (Erica Sinclair), Brett Gelman (Murray), y Jamie Campbell Bower (Vecna). A ellos se suman Cara Buono (Karen Wheeler), Amybeth McNulty (Vickie), Nell Fisher (Holly Wheeler), Jake Connelly (Derek Turnbow), Alex Breaux (teniente Akers) y la aclamada Linda Hamilton (Doctora Kay).

Stranger Things, concebida como un homenaje a las películas de género de la década de los ochenta que marcaron a una generación, está ambientada en Hawkins, Indiana, un pueblo que aparenta ser normal. Sin embargo, la repentina desaparición de un niño desencadena una búsqueda desesperada por parte de su familia, amigos y la policía, que los envuelve en una serie de eventos mortales y de alto riesgo.

Bajo la apariencia ordinaria de Hawkins se esconde un enorme misterio sobrenatural, experimentos secretos del Gobierno y un peligroso portal que conecta nuestro mundo con un reino poderoso pero siniestro. Descubrir lo que cambiará para siempre a Hawkins —y quizás al mundo entero— pondrá a prueba la amistad de los protagonistas y tendrá un gran impacto en sus vidas.

Desde su estreno en julio de 2016, Stranger Things se consolidó rápidamente como una de las series más populares de Netflix. La temporada 4, por ejemplo, acumuló más de 140.7 millones de visualizaciones en todo el mundo, un testimonio de su inmenso alcance. Esta producción, cargada de nostalgia ochentera, no solo ha revivido el interés por íconos estadounidenses de esa década, como los waffles Eggo y la New Coke, sino que también impulsó la canción «Running Up That Hill» de Kate Bush a las diez canciones más populares de la lista Billboard Hot 100 por primera vez en sus 38 años de historia.

Embed - Stranger Things 5 | Avance oficial | Netflix

Además, la serie ha sido reconocida con más de 230 nominaciones y 70 galardones, incluyendo varios premios Emmy® y el premio SAG a mejor interpretación de reparto de una serie dramática.

Este 2025 marca el regreso de la tan esperada quinta y última temporada, que no solo promete un épico desenlace, sino que también permite a los fans interactuar con el fenómeno cultural a lo largo del año a través de diversas producciones y productos.

Entre ellos se destacan la galardonada obra nominada a los premios Tony Stranger Things: The First Shadow, que debutó en Broadway en abril; una serie animada; una colección de libros; la experiencia inmersiva Stranger Things: The Experience, que llega a Brasil y Australia este año; y una variada gama de productos de estilo de vida y colaboraciones de marca. Los fans también demuestran su pasión por la serie celebrando el Día de Stranger Things el 6 de noviembre, fecha de la desaparición de Will Byers, un evento que inició toda la aventura.