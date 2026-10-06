Nacha Guevara recibió un inesperado regalo de Celia Messi: "Me dio una alegría muy grande"
La artista está próxima a cumplir años y compartió su felicidad por el particular gesto que tuvo la mamá de Lionel Messi con ella.
Nacha Guevara recibió un regalo muy especial de parte de Celia Messi y no pudo ocultar su emoción. A poco tiempo de su cumpleaños, la actriz y cantante contó que la mamá de Lionel Messi tuvo un inesperado gesto con ella: le obsequió dos entradas para presenciar la despedida del capitán de la Selección argentina, un acontecimiento que despierta una enorme expectativa entre los fanáticos del fútbol.
Fue la propia Nacha quien decidió compartir la noticia a través de sus redes sociales. En un video, explicó que mantiene una amistad con la madre del astro rosarino y reveló cómo recibió la sorpresa. “Hola, les quería contar algo lindo. Yo soy amiga de la mamá de Messi. Entonces, ella me regaló dos entradas para mañana para ver ese último partido de Lio, ese momento inolvidable”, contó.
La artista dejó en claro que el obsequio tuvo un significado especial, no solamente por la posibilidad de asistir a un momento histórico del fútbol argentino, sino también por el vínculo que mantiene con Celia. “Así que es el mejor regalo de cumpleaños que pude haber tenido”, aseguró Nacha, visiblemente feliz por la posibilidad de estar presente en la despedida.
La emoción fue todavía mayor porque se trata de un acontecimiento que trasciende lo deportivo. La última presentación de Lionel Messi con la camiseta de la Selección argentina en el país despertó una enorme expectativa y convocó la atención de distintas figuras del espectáculo, que también tendrán la posibilidad de acompañar al futbolista en una jornada cargada de simbolismo.
Nacha, además, quiso agradecer públicamente el gesto de la madre de Messi y contó lo que significó para ella recibir las entradas. “Les quería comentar y compartir porque me dio una alegría muy grande. Gracias, Celia, sos un amor”, expresó en el video que publicó en sus redes sociales.
El gesto también permitió conocer un poco más sobre el vínculo de Celia Messi con distintas figuras del ambiente artístico. La mamá de Lionel mantiene desde hace años relaciones de afecto con personalidades del espectáculo argentino, y en las últimas semanas también se conocieron historias vinculadas a otros actores que tuvieron contacto con la familia cuando los Messi todavía vivían en Rosario.
Uno de esos casos es el de Gustavo Bermúdez, quien recientemente recordó su relación con la familia Messi y contó algunas anécdotas de aquellos años. El actor explicó que las familias vivían relativamente cerca y recordó especialmente la admiración que Celia tenía por su trabajo en televisión.
“Veía las novelas que yo hacía”, contó Bermúdez durante una entrevista, antes de recordar que Celia solía pasar por la zona donde él vivía. “No vivían muy lejos de donde yo estaba. Yo soy de Boulevard Seguí, San Martín, y ellos vivían no muy lejos de ahí. Entonces, pasaban por Boulevard Seguí y Celia siempre decía: ‘Acá vive Gustavito’”, relató.
El actor también recordó con cariño a Jorge Messi y destacó el vínculo que llegó a construir con toda la familia. Sus recuerdos volvieron a mostrar la cercanía que Celia mantuvo con diferentes personas del ambiente artístico mucho antes de que Lionel Messi se convirtiera en una de las figuras más reconocidas del planeta.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario