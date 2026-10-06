Nacha Guevara recibió un inesperado regalo de Celia Messi: "Me dio una alegría muy grande"

El gesto también permitió conocer un poco más sobre el vínculo de Celia Messi con distintas figuras del ambiente artístico. La mamá de Lionel mantiene desde hace años relaciones de afecto con personalidades del espectáculo argentino, y en las últimas semanas también se conocieron historias vinculadas a otros actores que tuvieron contacto con la familia cuando los Messi todavía vivían en Rosario.

Uno de esos casos es el de Gustavo Bermúdez, quien recientemente recordó su relación con la familia Messi y contó algunas anécdotas de aquellos años. El actor explicó que las familias vivían relativamente cerca y recordó especialmente la admiración que Celia tenía por su trabajo en televisión.

“Veía las novelas que yo hacía”, contó Bermúdez durante una entrevista, antes de recordar que Celia solía pasar por la zona donde él vivía. “No vivían muy lejos de donde yo estaba. Yo soy de Boulevard Seguí, San Martín, y ellos vivían no muy lejos de ahí. Entonces, pasaban por Boulevard Seguí y Celia siempre decía: ‘Acá vive Gustavito’”, relató.

El actor también recordó con cariño a Jorge Messi y destacó el vínculo que llegó a construir con toda la familia. Sus recuerdos volvieron a mostrar la cercanía que Celia mantuvo con diferentes personas del ambiente artístico mucho antes de que Lionel Messi se convirtiera en una de las figuras más reconocidas del planeta.