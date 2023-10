Nacha Guevara sobre Charly García: "Está muerto en vida"

Qué dijo Nacha Guevara sobre Charly García en PH, Podemos Hablar

“Él a mí me llama Clotilde, que es mi nombre verdadero, entonces cuando lo vi, después de todo lo que había pasado, tardó en reconocerme, y cuando recién me pudo enfocar, me dijo ‘Clotilde’. Yo no quiero ver ese Charly, no sé si es bueno empujar a alguien a vivir de esa manera”, agregó Guevara.

Lejos de terminar ahí, siguió: “Hay que dejar a ciertas personas, sobre todo a personas como él, dejar que cumpla su destino. Que si quiere, que se vuelva a tirar de la ventana, pero que sea él. Ahora no es él. No es feliz. Le quitaron una droga y le pusieron otra. Está drogado. Antes, por lo menos, tenía sus momentos adorables, sus locuras, seguía componiendo, seguía cantando. Ahora está muerto en vida, y no quiero entrar en detalles desastrosos”.