Nació Vicente, el primer hijo de Carolina Amoroso y Guido Covini

En una entrevista con TN Show, la periodista reveló cómo había comenzado la relación: “Nos conocemos desde hace unos meses, nos seguíamos por Instagram y después empezamos a hablar, él me invitó a comer”.

Sobre lo que la conquistó de Covini, Amoroso destacó varios aspectos de su personalidad: “Podría decirte que su sensibilidad. Además, lo admiro mucho, porque me gusta mucho su arte”.

La pareja avanzó rápidamente y en agosto de ese mismo año, el líder de Pariente la sorprendió en pleno show con una propuesta de casamiento. “No me lo esperaba. Siempre pensé que estas cosas pasaban en las películas. Pero no, también en la vida real hay magia”, expresó emocionada la periodista.

El 25 de abril dieron el “sí” en el Jardín Japonés y, días después, celebraron con una gran fiesta en Pilar, rodeados de familiares y amigos. Hoy, pocos meses después, sellan esa historia de amor con la llegada de Vicente, su primer hijo juntos.