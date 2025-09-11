Nació Vicente, el primer hijo de Carolina Amoroso y Guido Covini
“¡Bienvenido!”, anunciaron Dominique Metzger y Nelson Castro al dar la noticia en vivo en Telenoche.
Carolina Amoroso celebra la llegada de su primer hijo, Vicente. La periodista de eltrece atraviesa un momento único junto a su pareja, el músico Guido Covini, con quien acaba de convertirse en mamá.
La noticia se conoció en la pantalla de Telenoche, cuando Dominique Metzger y Nelson Castro la compartieron en vivo. “¡Bienvenido!”, exclamaron los conductores, quienes además enviaron un cálido saludo a Carolina y a Guido, los flamantes papás.
Tiempo atrás, la propia Amoroso había contado públicamente su embarazo y la felicidad que vivía junto a su pareja. “Estoy muy contenta, muy feliz, es un sueño. Acá estamos, viviéndolo con mucha felicidad y expectativa. Como el mejor sueño”, había dicho en diálogo con TN Show.
La historia de amor con Guido Covini
El romance se hizo público en mayo de 2023, cuando Amoroso presentó a su novio en redes sociales. La conductora de TN compartió el tierno mensaje que Covini le había dedicado en Instagram: “Te amo”, escribió el músico junto a una foto de ambos sonriendo y abrazados en un ascensor.
En una entrevista con TN Show, la periodista reveló cómo había comenzado la relación: “Nos conocemos desde hace unos meses, nos seguíamos por Instagram y después empezamos a hablar, él me invitó a comer”.
Sobre lo que la conquistó de Covini, Amoroso destacó varios aspectos de su personalidad: “Podría decirte que su sensibilidad. Además, lo admiro mucho, porque me gusta mucho su arte”.
La pareja avanzó rápidamente y en agosto de ese mismo año, el líder de Pariente la sorprendió en pleno show con una propuesta de casamiento. “No me lo esperaba. Siempre pensé que estas cosas pasaban en las películas. Pero no, también en la vida real hay magia”, expresó emocionada la periodista.
El 25 de abril dieron el “sí” en el Jardín Japonés y, días después, celebraron con una gran fiesta en Pilar, rodeados de familiares y amigos. Hoy, pocos meses después, sellan esa historia de amor con la llegada de Vicente, su primer hijo juntos.
