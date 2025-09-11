Pablo Alborán lanzó un nuevo adelanto de su álbum "Km0"

Este tema se une a los anteriores singles, ‘Clickbait’ y ‘KM0’, en representación de todo lo que está por venir en esta nueva etapa. Un álbum lleno de diferentes estilos musicales que saldrá a la luz a finales de 2025. Además, el nuevo repertorio promete ser una recapitulación de canciones que mantienen la esencia de siempre, pero en la que descubriremos un nuevo Pablo que ha jugado con la música y experimentado con sonidos nuevos.