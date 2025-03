Natalia Oreiro repudió el ataque que sufren los artistas por parte de libertarios y defendió a los jubilados

“No se puede separar a los artistas o interpretes del resto de la sociedad argentina. Hay muchas realidades muy difíciles, como la de los jubilados, que es como la más clara", indicó Oreiro en relación a los reclamos que hacen los jubilados.

En este marco, la actriz y cantante, sentenció: "Los que hablamos nos exponemos para quienes no tienen esos privilegios. Quizás es injusto cuando se le pega a los artistas que hablan, porque no lo hacen por ellos, lo hacen por los que no pueden hablar”.

Natalia Oreiro C5N

Hinchas de Boca convocaron a defender a los jubilados con una frase de Diego Maradona

El ajuste que impuso Javier Milei desde su desembarco en la Casa Rosada se enfrascó con especial saña contra los jubilados. Y desde entonces todos los miércoles, tal como sucedía durante el gobierno de Carlos Menem y encabezados por Norma Plá, reclaman frente al Congreso de la Nación por una urgente recomposición de sus haberes que los mantienen bajo la línea de la pobreza.

Como única respuesta a sus reclamos consiguieron gases lacrimógenos y palazos de las fuerzas de seguridad comandadas por Patricia Bullrich.

Esta situación parece haber llegado al límite y por primera vez, más allá de la comunión que representa la camiseta argentina de fútbol, las hinchadas de los distintos clubes se están uniendo para salir en defensa de los jubilados.

Para la convocatoria a movilizarse junto a ellos la próxima semana eligieron una icónica frase que dejó Diego Maradona. "Yo defiendo a los jubilados, ¿cómo no los voy a defender? tenemos que ser muy cagones para no defender a los jubilados. A muerte estoy con los jubilados. Lo que les hacen es una vergüenza", había lanzado Maradona en aquel entonces.

Cerca de una veintena de clubes, entre ellos Boca, River, Racing, San Lorenzo, Independiente, Ferro y Lanús, convocaron a marchar el próximo miércoles a las 17 al Congreso de la Nación junto a los jubilados para exigir que el gobierno libertario oiga el reclamo.