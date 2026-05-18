Alfombra roja de los Martín Fierro 2026: los mejores looks
La gran gala de los Martín Fierro 2026 reúne a las máximas figuras del país. Repasá los impactantes looks y estilos que deslumbraron en la alfombra roja.
La noche más esperada por la televisión argentina finalmente llegó. La gran entrega de los premios Martín Fierro desató un inmenso desfile de elegancia, donde las máximas celebridades lucieron sus mejores prendas ante las cámaras, marcando tendencia absoluta en una alfombra roja repleta de sorpresas y altísimo nivel.
Los mejores looks y estilos de la noche de los Martín Fierro
IMPORTANTE: Premios Martín Fierro 2026: todos los nominados en una nueva gala para la televisión
Como cada año, el evento organizado por APTRA se convierte en la vidriera perfecta para los diseñadores más reconocidos del país. En esta flamante edición, primaron los colores clásicos como el blanco y el negro, acompañados de texturas brillantes y cortes asimétricos que captaron todas las miradas.
Los hombres tampoco se quedaron atrás a la hora de marcar un estilo propio. Dejando de lado los clásicos esmóquines aburridos, muchos optaron por detalles disruptivos como grandes prendedores florales en tonos dorados sobre las solapas, o combinaciones impecables de camisas oscuras tipo total black que aportaron una cuota de rebeldía y máxima sofisticación.
El imponente hotel donde se realiza la premiación se colmó de flashes que captaron cada detalle de los exclusivos outfits. Sin dudas, la alfombra roja volvió a confirmar que la televisión argentina sabe cómo celebrar a lo grande, combinando muchísimo talento, moda de vanguardia y un glamour inolvidable.
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