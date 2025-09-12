Natalia Oreiro reveló el consejo que le dio un médico tras asistirla: "Cambie de profesión"
La actriz relató una experiencia inusual con un iridólogo que, al evaluar su estado emocional, le recomendó cambiar de trabajo.
Natalia Oreiro confesó que un médico le sugirió cambiar de trabajo al notar que estaba demasiado triste: “Cambie de profesión”, le dijo un especialista.
La actriz relató un curioso encuentro con un médico iridólogo, un profesional de la medicina alternativa que analiza el iris para evaluar la salud de una persona. Al examinarla, el especialista advirtió que su estado era delicado y que atravesaba problemas graves en su vida. "Está llorando mucho todos los días porque tiene una circunstancia. Cambie de profesión”, le indicó.
En ese momento, la protagonista estaba grabando una serie donde su personaje vivía múltiples conflictos, lo que se reflejaba en su estado emocional. “El médico no sabía quién era yo, e insistía en que me encontraba muy mal. En ese momento no era un año particularmente triste ni un período de tristeza en mi vida”, explicó. “Y yo le decía: ‘No, yo estoy bien’”, agregó.
Tiempo después, la ex Muñeca Brava le reveló que era actriz y que estaba en pleno rodaje. Tras escuchar su explicación, el especialista le dio una devolución inesperada. “Usted le manda una información al cerebro o a su cuerpo de que está llorando y está sufriendo, y su cuerpo no puede decir: ‘Ah, porque usted es actriz’. No lo puede disociar”.
Luego de reflexionar sobre esta experiencia, Oreiro aseguró que todo lo que consumimos, desde películas de terror hasta noticieros violentos, afecta negativamente la salud integral. “Si ves películas de terror o muchos noticieros violentos, donde todo es violencia, te genera esa sensación. Hay que tener cuidado con lo que uno ve”, afirmó.
