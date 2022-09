¿Quién es la máscara?: sorpresa especial para Natalia Oreiro al descubrir al cuarto eliminado

quien es mascara mollo oreiro2.mp4

Al verlo, la conductora del ciclo de Telefe reveló que el bolero que cantó el músico disfrazado con una máscara de dinosaurio -"Contigo a la distancia" fue el tema que él le grabó.

"¡No me lo dijo, la producción tampoco, pero cuando empezó a cantar era obvio que era él!", dijo Natalia después de descubrir que Mollo estaba debajo de la máscara.

"Encima cantaste esa canción... ¿lo puedo contar?", continuó la conductora, mirando a su marido. Tras la respuesta afirmativa de él, Oreiro reveló que ese bolero tiene un significado muy especial para la pareja.

"Cuando éramos amigos, obvio que a mi él me encantaba, pero éramos amigos, hablábamos un montón y un día él se da cuenta que yo estaba muerta de amor por él y me deja en el buzón de casa un CD con esta canción, 'Contigo a la distancia' y obvio que me morí de amor", relató la conductora.

El investigador que logró adivinar quién estaba detrás de la máscara fue Karina La Princesita, aunque Natalia Oreiro admitió que reconoció rápidamente el tono de voz inconfundible de su marido.