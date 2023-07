Natalie Weber habló de los chats que encontró en el celular de Mauro Zárate

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCooOvBguXXp%2F%3Figshid%3DMzRlODBiNWFlZA%3D%3D&access_token=EAAGZAH4sEtVABAGf8uVJaEloNbU2cdugQESZA2MjzkjOB6r66rCflZC3sD5HBONMen21bKsQWBypLqRDybkR2IpixMaMMOZCZA4AvJssRr4HhrdpTwnCLc6lOPwMe2PSj9I75BEXuYyvt2lMKenzRiZBAKaDDhZCbI7FoM2JIcnoAZDZD View this post on Instagram A post shared by N A T A L I E ♥ (@nannitaweber)

Además contó que en su momento descubrió una serie de mensajes: “Las minas son regaladísimas con el jugador”, “Video, fotos, de todo...”.

No solo Natalie era la celosa, Mauro también

“A las botineras les gusta el rubro, ¿viste? mandan muchas fotitos”, y continuó diciendo que su marido no borraba las imágenes y gracias a ello pudo acceder a ese material. El panel de LAM le consultó sobre cómo fue que logró superar los celos, se sinceró, con algo de resignación y dijo: “Llevo 14 años ya, si no me relajo...”. Aun así hizo énfasis en que no era sólo un problema de ella. “Los primeros años éramos muy tóxicos, a él no le gustaba que yo laburara... La maternidad me sacó del medio, estaba con una teta, la otra, mamadera, pañales, y eso vino bien un tiempo y después ya tomé vuelo de nuevo”.