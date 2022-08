Nathy Peluso reveló que se siente española y estallaron los memes: cuál fue su respuesta

“Leyendo cómo me critican mientras me como una pastafrola que me hizo mi vieja, lol el mundo es un cuadro (sic)”, se limitó ella a escribir en Twitter junto a una imagen de un supuesto manjar.

Embed leyendo cómo me critican mientras me como una pastafrola q me hizo mi vieja lol el mundo es un cuadro pic.twitter.com/TuiACvYp2m — Nathy Peluso (@NathyPeluso) August 14, 2022

Pero hasta en eso fueron críticos sus seguidores, ya que un usuario de esa red social, ya que descubrió que la foto de la pastafrola no era original sino que había utilizado una de archivo. “Nathy Peluso sacando una imagen de Google para demostrar su argentinidad, ja, ja, ja”, escribió junto a las pruebas.

meme

meme

meme

meme

meme

meme

meme