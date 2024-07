Nueva propuesta subida de tono de Nati Jota a Gastón Edul: "Cabecear balones"

Gastón Edul se mostró algo confundido, pero respondió: “Y…Lautaro tiene buen juego aéreo”. Entonces, Nati Jota le retrucó sin filtro: “¿Y vos cómo venís? Porque cuando vengas podés cabecear estos dos balones”. La conductora se alejó del micrófono para ocultar su rostro con ambas manos, visiblemente nerviosa por haberse animado a disparar aquella jugada frase hacia Gastón Edul.

El periodista deportivo que se había tomado la pregunta de la conductora de Olga con total seriedad pese a la confusión, no pudo evitar la incomodidad. Si embargo, no se achicó al deslizar: “Puedo aprender” mientras en el estudio del streaming sonaban las primeras estrellas del Himno Nacional.

nati jota edul

La primera propuesta de Nati Jota a Gastón Edul

“Volviendo al tema de la dieta que siguen ustedes…cuando vengas a Miami si querés poder comer pechugas”, le dijo. Pero lejos de terminar ahí, retrucó la apuesta: “Estas dos pechugas”.

“Bueno, me gusta. Me gusta el pollo al curry”, contestó entre risas y algo nervioso Gastón. En eso salió su hermano a salvarlo: “Sutil, para mí fue sutil”. Jota contestó que la obligó el conductor del programa, Homero Pettinato, pero él se defendió: “Yo no te obligué…hacele una pregunta por Garnacho te dije”.