Nazarena Vélez abuela: Barbie confirmó que está embarazada

“Estaba con un tema hormonal que pensé que iba a buscar y que iba a tardar mucho tiempo. No me indisponía, pero era algo normal en mi cuerpo, igualmente me hice el test para quedarme tranquila con el negativo y me dio positivo. No lo podía creer”, dijo sobre cómo se enteró que va a ser mamá.

La hija de Nazarena Vélez aún no sabe el sexo del bebé, pero con su esposo ya tienen algunos nombres elegidos en caso de que sea nene o nena. “Se agranda la familia y no podemos estar más felices!!!”, escribió su Instagram tras darle la "primicia" al programa de su mamá.

Abuela: el posteo de Nazarena Vélez

"No puedo explicar con palabras todo lo que siento", escribió Nazarena Vélez y agregó "te amo mucho mas de lo imaginable" en su feed. El posteo lo acompañó con fotos de la joven madre cuando era bebé y niña además de un video con la ecografía.