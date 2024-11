Nazareno Mottola contó su versión sobre el escándalo con el Turco García en el programa de Susana Giménez

En diálogo con TN Show, Nazareno Mottola rompió el silencio sobre lo ocurrido. “Él había entendido que había puesto 11 cuando en realidad puso 10. El juego no lo manejo yo; tengo una escribana y un productor en la oreja que me dice si lo que apostó es válido o no”, explicó, refiriéndose a la jugada de El Turco con su esposa.

"Hubo una confusión, pero después siguió con su enojo. No es que me corrió para pegarme. De hecho, terminó el juego y yo me quedé haciendo otras cosas porque justo llegó mi familia. Sabía que estaba enojado, pero no que me quería pegar", aclaró Mottola.

Sobre la actitud de El Turco, Mottola señaló: “Si después dijo ‘lo voy a cag... a trompadas’, no lo sé. Te soy sincero, pero yo tengo la mejor con El Turco”.

“A veces, en el afán de ganar, que lo entiendo, quizás lo dijo, pero de ahí a pegarme, no. Porque salimos juntos del juego y me consultó: ‘Che, apostamos 11’, y yo le respondí ‘no, apostaron 10’, y eso fue todo. Si realmente hubiera querido pegarme, lo habría hecho en ese momento”, analizó.

Por último, sentenció: “No quiero decir una cosa por otra, porque yo no vi ni escuché al Turco diciendo eso. Sí salió enojado, pero nada más”.

Escándalo con un famoso en el programa de Susana Giménez: "Corriendo por los pasillos para fajar a Nazareno"

Según relató Yanina Latorre, uno de los perdedores del juego "Mi pareja puede" se la agarró con el actor, y casi terminan a las piñas.

El programa de Susana Giménez del pasado domingo al parecer sumó un nuevo escándalo, esta vez en el marco del juego "Mi pareja puede", ya que según aseguraron en LAM, uno de los famosos terminó furioso al perder el premio.

"La que se armó", arrancó Yanina Latorre este lunes. "Salgo del streaming y veo al Turco García corriendo por los pasillos para fajar a Nazareno Mottola. Yo no lo vi, pero parece que hubo un empate, y en la apuesta, la mujer del Turco dice que apostó 11 y Nazareno 10, y entonces por un punto perdieron el viaje y los 5 millones", añadió.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/AmericaTV/status/1861198681019388052&partner=&hide_thread=false El Turco García SE QUISO IR A LAS MANOS en el juego del programa de Susana Giménez



Cc #LAM en América TV @elejercitodelam @AngeldebritoOk pic.twitter.com/evtrBiiRwj — América TV (@AmericaTV) November 26, 2024

La panelista fue una de las invitadas al programa de la diva de los teléfonos, y vio de cerca el supuesto escándalo protagonizado por el exfutbolista. "El pibe debe haber escuchado 10, no creo que lo haya hecho a propósito. Él (por el Turco) creo que hizo demasiado escándalo. Ella lo quiso calmar", detalló.

"'Nos robaron', gritaba el Turco", relató Latorre, mientras que la panelista Juli Argentina acotó que ya venía la pica entre Nazareno y el Turco" durante el juego. Finalmente, Yanina contó que un productor de Susana explicó que el problema ocurrió porque el exjugador incurrió en una acción que no es válida, lo que derivó en la intervención del actor. "Ella puso 10, y el Turco gritó 11 y eso no vale, me dicen", completó.

García tiene un reciente antecedente violento cuando se agarró a trompadas en su propio programa con el influencer Camisetas Nani. El exfutbolista encabezaba un ciclo que reunía todo tipo de invitados, que se juntaban a charlar y compartir un asado.

durante la grabación, y mientras se transmitía en vivo por Instagram, el siempre divertido ex jugador se trenzó a golpes con el influencer Camisetas Nani, en una secuencia que supo ser viral.