"Negra de mierda, prostituta": el feroz ataque racista de Wanda Nara a la China Suárez

De esta manera, la conductora reconoció que había protagonizado una discusión de esas características, aunque buscó justificar su reacción por la situación familiar que atravesaba en ese momento.

El episodio se produjo cuando Wanda llegó a la vivienda de Nordelta junto a su pareja, Martín Migueles, en medio del conflicto que mantenía con Icardi por una de sus hijas. La discusión entre la expareja fue subiendo de tono y también involucró a Migueles y a la China Suárez, quien intervino en el enfrentamiento.