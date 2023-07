El Negro González Oro sobre el caso Jey Mammón: "Me parece perverso..."

En diálogo con Moskita Muerta por La Once Diez/Radio de la Ciudad, el conductor -que está próximo a volver a la televisión- defendió al músico y fustigó a los periodistas de los distintos medios por el tratamiento que le dieron al tema: "Yo creo en la Justicia, que es lenta, pero hay un Poder Judicial que tiene es el que tiene que intervenir y hay un poder que a mí no me informó nada, todavía la Justicia no dijo una palabra, algunos periodistas se creen miembros de la Corte Suprema de Justicia y no es así, periodistas que se han transformado en jueces, el talento de Jey es indiscutible, yo meritúo el talento del artista, levantar un programa por la opinión pública me parece perverso. Salieron todos a pegarle como si fuera el violador de Manhattan", sentenció el Negro Oro.