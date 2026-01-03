Netflix: el drama canadiense emotivo, de acción y supervivencia que atrapa por su historia
Logró destacarse por encima del resto gracias a una historia cargada de emoción y vínculo humano, con una duración ideal para una sola noche frente a la pantalla.
Con apenas 90 minutos, este drama recién estrenado no tardó en posicionarse entre las producciones más vistas del ranking mundial, especialmente en Argentina, donde ya se transformó en una de las opciones preferidas del público. Su relato combina paisajes imponentes, tensión constante y un mensaje profundamente emotivo que no pasa desapercibido.
Estrenada originalmente en 2021 y dirigida por Richard Boddington, la película llegó al catálogo de Netflix a fines de diciembre y rápidamente se volvió tendencia. La propuesta se apoya en una historia simple pero poderosa, en la que la lucha por sobrevivir y el amor familiar se entrelazan en un entorno hostil.
De qué trata "Sobreviviendo el camino a casa"
Según la sinopsis oficial de Netflix, la película Sobreviviendo el camino a casa relata:
“Atrapado en la naturaleza salvaje, un veterano ciego intenta volver a casa con la ayuda de un compañero inesperado: un perro malamute de Alaska llamado Chinook”.
La historia sigue a Royce, un padre viudo que anhela reencontrarse con sus hijos, quienes se encuentran al cuidado de su tía. Sin embargo, un accidente inesperado lo deja varado en una isla, obligándolo a emprender una travesía extrema a través del bosque, donde la supervivencia dependerá casi por completo de su fiel compañero.
Reparto de "Sobreviviendo el camino a casa"
-
Natasha Henstridge como Susan Wade
Steve Byers como Royce Davis
Zackary Arthur como Max Davis
Jeremy Ferdman como Van Driver
John Tench como Captain Walker
Morgan DiPietrantonio
Colin Fox
Donovan Brown
Trailer de "Sobreviviendo el camino a casa"
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario