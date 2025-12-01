Netflix: el drama con misterio adaptada a una novela que tiene una historia atrapante
Estrenada en el 2022, esta producción americana ganó el MTV Movie & TV Award 2023. Conocé todos los detalles en la nota.
La industria audiovisual de Estados Unidos continúa marcando tendencia con películas que combinan relatos atrapantes y elencos de reconocida trayectoria en el mundo cinematográfico. Dentro del amplio abanico de opciones sobresale “La chica salvaje”, un film estadounidense que desde su estreno en 2022 y es uno de los más elegidos en Netflix.
Con una trama cargada de misterio e intensidad, y bajo la dirección de Olivia Newman, la película conquistó a los espectadores de forma inmediata. Además de tener una duración de 120 minutos, este film conquistó el MTV Movie & TV Award 2023 a Mejor Canción por "Carolina" de Taylor Swift, al mismo tiempo que la canción también fue nominada a los Globos de Oro, Critics Choice Awards y Satellite Awards.
De qué trata "La chica salvaje"
“La chica salvaje” sigue la vida de Kya, una chica que crece en la soledad de los humedales de Carolina del Norte después de que su familia la abandone. Su dura infancia hace que el pueblo la vea como alguien extraña, lo que alimenta rumores y desconfianza hacia ella.
Ese rechazo general se vuelve aún más intenso cuando un joven del lugar, con quien Kya tuvo un vínculo especial, aparece muerto. De inmediato, las sospechas recaen sobre ella y se convierte en la principal acusada.
A partir de ahí, la joven intenta demostrar su inocencia mientras intenta sobrevivir a un entorno peligroso y hostil. Este atrapante film combina tensión, romance y una conexión con la naturaleza, atrapando por completo la atención de cientos de espectadores.
Reparto de "La chica salvaje"
- Daisy Edgar-Jones
- Jojo Regina
- Leslie France
- Taylor John Smith
- Luke David Blumm
- Sam Anderson
- Harris Dickinson
- Blue Clarke
Tráiler de "La chica salvaje"
