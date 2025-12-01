Netflix: el drama con misterio adaptada a una novela que tiene una historia atrapante

Con una trama cargada de misterio e intensidad, y bajo la dirección de Olivia Newman, la película conquistó a los espectadores de forma inmediata. Además de tener una duración de 120 minutos, este film conquistó el MTV Movie & TV Award 2023 a Mejor Canción por "Carolina" de Taylor Swift, al mismo tiempo que la canción también fue nominada a los Globos de Oro, Critics Choice Awards y Satellite Awards.