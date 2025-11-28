La ficción de Netflix protagonizada por Willem Dafoe que sigue sumando reproducciones
Una de las películas que volvió a explotar en reproducciones es un thriller que no da respiro y que los usuarios siguen recomendando por su historia única y atrapante
A pesar del ingreso constante de nuevas series y películas, hay producciones que no pierden vigencia y continúan liderando entre las más vistas del catálogo. Ese es el caso de una película que se convirtió en un fenómeno silencioso dentro de Netflix y que, cada vez que vuelve a posicionarse entre lo más reproducido, recuerda por qué fue uno de los grandes éxitos de su año.
Con una combinación potente de acción, suspenso y ciencia ficción, esta ficción destaca por un ritmo frenético que no da descanso en ningún momento. Su intriga constante, su mundo distópico y la actuación de Noomi Rapace, quien interpreta a siete hermanas idénticas, construyen una historia diferente a cualquier otra dentro de la plataforma.
Lo que más sorprende es cómo, aun después de varios años en el catálogo –desde 2017–, la película sigue sumando visualizaciones y manteniendo su lugar como una de las favoritas del género. Para muchos usuarios, es una de esas historias que se ven de un tirón y que se convierten automáticamente en recomendación obligada.
De qué trata "¿Qué le pasó a Lunes?"
La película está ambientada en un futuro distópico donde la superpoblación llevó al Gobierno a establecer una estricta política de hijo único. En ese contexto, siete hermanas nacidas en secreto son criadas para vivir como una sola persona, turnándose cada día de la semana para salir al mundo exterior sin ser descubiertas.
El conflicto principal se desata cuando una de las hermanas desaparece misteriosamente, poniendo en riesgo no solo su vida, sino también la identidad construida entre todas. Desde ese momento, la historia se convierte en una carrera contrarreloj llena de persecuciones, conspiraciones y giros inesperados.
La película destaca por su capacidad para mantener la tensión en cada escena, el uso impactante de su estética futurista y la construcción emocional del vínculo entre las hermanas. Noomi Rapace sostiene la historia con una interpretación múltiple impecable, mientras que la presencia de Willem Dafoe y Glenn Close aporta aún más peso dramático al relato.
Por su ritmo, su originalidad y la mezcla perfecta entre suspenso y acción, es considerada una de las ofertas más sólidas del género dentro de Netflix.
Reparto de "¿Qué le pasó a Lunes?"
• Noomi Rapace
• Willem Dafoe
• Glenn Close
• Marwan Kenzari
• Christian Rubeck
• Pål Sverre Hagen
• Tomiwa Edun
• Cassie Clare
• Cameron Jack
• Clara Read
• Robert Wagner
Trailer de "¿Qué le pasó a Lunes?"
