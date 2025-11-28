La ficción de Netflix protagonizada por Willem Dafoe que sigue sumando reproducciones

La película destaca por su capacidad para mantener la tensión en cada escena, el uso impactante de su estética futurista y la construcción emocional del vínculo entre las hermanas. Noomi Rapace sostiene la historia con una interpretación múltiple impecable, mientras que la presencia de Willem Dafoe y Glenn Close aporta aún más peso dramático al relato.

Por su ritmo, su originalidad y la mezcla perfecta entre suspenso y acción, es considerada una de las ofertas más sólidas del género dentro de Netflix.

Reparto de "¿Qué le pasó a Lunes?"

• Noomi Rapace

• Willem Dafoe

• Glenn Close

• Marwan Kenzari

• Christian Rubeck

• Pål Sverre Hagen

• Tomiwa Edun

• Cassie Clare

• Cameron Jack

• Clara Read

• Robert Wagner

Trailer de "¿Qué le pasó a Lunes?"