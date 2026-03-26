Lo nuevo de Netflix: la película que está siendo un éxito por un motivo inesperado

Netflix continúa siendo una de las plataformas de streaming más elegidas por los usuarios, consolidándose frente a competidores como HBO y Disney+, gracias a su oferta variada y a la calidad de sus contenidos. Entre las producciones más destacadas aparece “La noche siempre llega”, que se posicionó como una de las películas más vistas, cautivando a los espectadores con su historia de suspenso y giros inesperados.