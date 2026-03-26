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Lo nuevo de Netflix: la película que está siendo un éxito por un motivo inesperado

Espectáculos

Su historia de suspenso mantiene pegado al sillón a los espectadores durante 110 minutos. Fue protagonizada por Vanessa Kirby y Jennifer Jason Leigh. Descubrí de qué trata.

Esta película de Netflix es una de las grandes sensaciones en el mundo del streaming. 

Esta película de Netflix es una de las grandes sensaciones en el mundo del streaming. 

Netflix continúa siendo una de las plataformas de streaming más elegidas por los usuarios, consolidándose frente a competidores como HBO y Disney+, gracias a su oferta variada y a la calidad de sus contenidos. Entre las producciones más destacadas aparece “La noche siempre llega”, que se posicionó como una de las películas más vistas, cautivando a los espectadores con su historia de suspenso y giros inesperados.

Con una duración aproximada de 110 minutos, este film combina una narrativa intensa con un elenco estelar liderado por Vanessa Kirby y Jennifer Jason Leigh, bajo la dirección de Benjamín Caron. El éxito de este film se reflejó en su crítica: fue elegida por el ReFrame Stamp como una producción destacada por promover equidad de género y diversidad en su equipo de trabajo.

De qué trata "La noche siempre llega"

La noche siempre llega

"La noche siempre llega" tiene una duración de 110 minutos.

La película sigue a Lynette, una mujer que se ve obligada a enfrentar dificultades para proteger su hogar y la estabilidad de su hermano. Mientras intenta conseguir el dinero para subsistir, se topa con situaciones peligrosas que la ponen a prueba física y emocionalmente.

A medida que la historia avanza, empiezan a salir a la luz secretos del pasado de Lynette, complicando las cosas y subiendo la tensión. La película mezcla suspenso con drama personal, mostrando hasta dónde puede llegar alguien para proteger a su familia.

Reparto de "La noche siempre llega"

  • Vanessa Kirby como Lynette
  • Jennifer Jason Leigh como Doreen
  • Zack Gottsagen como Kenny
  • Stephan James como Cody
  • Julia Fox como Gloria
  • Eli Roth como Blake
  • Randall Park como Scott
  • Michael Kelly como Tommy
  • Claude Deering como David Claremont
  • Dana Millican como Rebecca

Tráiler de "La noche siempre llega"

Embed - La noche siempre llega | Tráiler oficial | Netflix

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