Lo nuevo de Netflix: la película que está siendo un éxito por un motivo inesperado
Su historia de suspenso mantiene pegado al sillón a los espectadores durante 110 minutos. Fue protagonizada por Vanessa Kirby y Jennifer Jason Leigh. Descubrí de qué trata.
Netflix continúa siendo una de las plataformas de streaming más elegidas por los usuarios, consolidándose frente a competidores como HBO y Disney+, gracias a su oferta variada y a la calidad de sus contenidos. Entre las producciones más destacadas aparece “La noche siempre llega”, que se posicionó como una de las películas más vistas, cautivando a los espectadores con su historia de suspenso y giros inesperados.
Con una duración aproximada de 110 minutos, este film combina una narrativa intensa con un elenco estelar liderado por Vanessa Kirby y Jennifer Jason Leigh, bajo la dirección de Benjamín Caron. El éxito de este film se reflejó en su crítica: fue elegida por el ReFrame Stamp como una producción destacada por promover equidad de género y diversidad en su equipo de trabajo.
De qué trata "La noche siempre llega"
La película sigue a Lynette, una mujer que se ve obligada a enfrentar dificultades para proteger su hogar y la estabilidad de su hermano. Mientras intenta conseguir el dinero para subsistir, se topa con situaciones peligrosas que la ponen a prueba física y emocionalmente.
A medida que la historia avanza, empiezan a salir a la luz secretos del pasado de Lynette, complicando las cosas y subiendo la tensión. La película mezcla suspenso con drama personal, mostrando hasta dónde puede llegar alguien para proteger a su familia.
Reparto de "La noche siempre llega"
- Vanessa Kirby como Lynette
- Jennifer Jason Leigh como Doreen
- Zack Gottsagen como Kenny
- Stephan James como Cody
- Julia Fox como Gloria
- Eli Roth como Blake
- Randall Park como Scott
- Michael Kelly como Tommy
- Claude Deering como David Claremont
- Dana Millican como Rebecca
Tráiler de "La noche siempre llega"
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