Netflix: la película de suspenso extremo que no vas a poder dejar de mirar
Dirigida por Gore Verbinski, esta producción tiene una duración de 140 minutos y llegó a la pantalla grande en 2016. Los detalles en la nota.
Cuando la noche cae y la jornada llega a su fin, muchos buscan en Netflix historias que permitan despejarse luego de un día agotador. Es por este motivo que las películas o series de suspenso, terror y drama se consolidan como las más elegidas, siendo capaces de atrapar la atención de hasta los espectadores más exigentes.
Una de esas propuestas que no pasa desapercibida es “La cura siniestra”, un film que mezcla terror y fantasía de manera única. Desde su estreno en 2016, la película capturó al público con su historia y un elenco destacado encabezado por Dane DeHaan y Jason Isaacs, bajo la dirección de Gore Verbinski.
De qué trata "La cura siniestra"
“La cura siniestra” cuenta la historia de un joven que viaja a los Alpes suizos con el objetivo de localizar al director de su empresa en un lujoso centro de bienestar.
Lo que parecía un viaje rutinario se transforma en una experiencia perturbadora, cuando los comportamientos extraños en los pacientes y del personal del lugar se convierte en una amenaza.
A medida que se adentra en los pasillos y rincones del centro, descubre que algo inquietante acecha bajo la superficie: los residentes están atrapados en un estado del que no pueden volver. Ante esta situación, el joven empieza a mostrar signos de la misma condición misteriosa que los afecta.
La película combina suspenso psicológico, terror y misterio, sumergiendo al espectador en un ambiente cautivador y cargado de secretos que ponen en el ojo de la tormenta a quienes ingresan al centro.
Reparto de "La cura siniestra"
- Dane DeHaan como Lockhart
- Jason Isaacs como Dr. Heinreich Volmer
- Mia Goth como Hannah von Reichmerl
- Harry Groener como Roland Pembroke
- Celia Imrie como Victoria Watkins
Tráiler de "La cura siniestra"
