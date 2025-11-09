MinutoUno

Netflix: la película de suspenso extremo que no vas a poder dejar de mirar

Espectáculos

Dirigida por Gore Verbinski, esta producción tiene una duración de 140 minutos y llegó a la pantalla grande en 2016. Los detalles en la nota.

Esta atrapante película de Netflix narra una historia de suspenso

Esta atrapante película de Netflix narra una historia de suspenso, terror y fantasía única en la plataforma.

Cuando la noche cae y la jornada llega a su fin, muchos buscan en Netflix historias que permitan despejarse luego de un día agotador. Es por este motivo que las películas o series de suspenso, terror y drama se consolidan como las más elegidas, siendo capaces de atrapar la atención de hasta los espectadores más exigentes.

Una de esas propuestas que no pasa desapercibida es “La cura siniestra”, un film que mezcla terror y fantasía de manera única. Desde su estreno en 2016, la película capturó al público con su historia y un elenco destacado encabezado por Dane DeHaan y Jason Isaacs, bajo la dirección de Gore Verbinski.

De qué trata "La cura siniestra"

La cura siniestra
Esta película de Netflix tiene una duración de 140 minutos.

Esta película de Netflix tiene una duración de 140 minutos.

“La cura siniestra” cuenta la historia de un joven que viaja a los Alpes suizos con el objetivo de localizar al director de su empresa en un lujoso centro de bienestar.

Lo que parecía un viaje rutinario se transforma en una experiencia perturbadora, cuando los comportamientos extraños en los pacientes y del personal del lugar se convierte en una amenaza.

A medida que se adentra en los pasillos y rincones del centro, descubre que algo inquietante acecha bajo la superficie: los residentes están atrapados en un estado del que no pueden volver. Ante esta situación, el joven empieza a mostrar signos de la misma condición misteriosa que los afecta.

La película combina suspenso psicológico, terror y misterio, sumergiendo al espectador en un ambiente cautivador y cargado de secretos que ponen en el ojo de la tormenta a quienes ingresan al centro.

Reparto de "La cura siniestra"

  • Dane DeHaan como Lockhart
  • Jason Isaacs como Dr. Heinreich Volmer
  • Mia Goth como Hannah von Reichmerl
  • Harry Groener como Roland Pembroke
  • Celia Imrie como Victoria Watkins

Tráiler de "La cura siniestra"

Embed - La Cura Siniestra | Trailer Subtitulado | Sólo en Cines

Temas

Dejá tu comentario

Te puede interesar

Lo que se lee ahora

Las Más Leídas