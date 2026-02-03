"Bridgerton": Netflix estrenó el adelanto de la parte 2 de la cuarta temporada

Embed - Los Bridgerton: Temporada 4 | Avance oficial de la parte 2 | Netflix

Un universo que se expande bajo la sombra de los secretos

El viaje de Benedict no ocurre de forma aislada. Su búsqueda está profundamente inspirada por la felicidad de sus hermanos, observando de cerca los matrimonios de Francesca con John Stirling y el de Colin con Penélope. Esta última, ahora bajo el escrutinio público tras revelar su identidad como columnista de chismes, aporta una capa adicional de tensión a una temporada que se siente más vibrante que nunca.

La parte 2 de esta cuarta temporada promete ser un cierre épico donde la identidad y el sacrificio serán los grandes protagonistas. Benedict ya no es solo el hermano que observa desde los márgenes; es el hombre que está a punto de demostrar que el amor, cuando es verdadero, no necesita títulos ni máscaras para ser legítimo. La cita final será este 26 de febrero, cuando descubramos si el guante perdido encontrará, finalmente, su lugar en el mundo.