"Bridgerton": Netflix estrenó el adelanto de la parte 2 de la cuarta temporada
Sophie y Benedict todavía tienen una larga historia por delante que, según el adelanto de Netflix, será una gran revelación para la familia.
Julia Quinn hizo algo descomunal con las novelas de "Bridgerton". Su literatura es sinónimo de perfección e, incluso, de una reivindicación de la época de la Regencia de Londres. Con un estilo fiel al de Emily Brontë, aunque mucho más contemporáneo a la actualidad, la escritora desarrolló ocho historias dentro de un mismo hilo conductor. Algo de lo que, por supuesto, Netflix y Shonda Rhimes supieron desilachar para adaptarlo a la pantalla chica y convertir estas historias en una de las producciones más importantes de la plataforma.
Con el estreno de la cuarta temporada, la serie ha logrado lo que parecía un reto imposible: reinventarse tras el éxito masivo de las entregas anteriores. Esta vez, el foco recae sobre Benedict Bridgerton (Luke Thompson), el segundo hijo y el alma bohemia de la familia, quien se ha consolidado como uno de los personajes más complejos y queridos por el público. Tras una primera parte que nos dejó en el punto álgido del misterio, Netflix sorprendió con el lanzamiento del tráiler de la Parte 2, revelando que el amor entre los protagonistas está destinado a desafiar no solo las máscaras, sino las estructuras mismas de la sociedad británica.
Entre la dama de plata y la realidad de Sophie
La narrativa actual, liderada por la showrunner Jess Brownell, nos sumerge en una atmósfera inspirada en los cuentos de hadas más puros, pero con la firma inconfundible de Shondaland. Benedict, quien se negaba sistemáticamente a sentar cabeza pese a los ruegos de su madre, Lady Violet, queda hechizado en el baile de máscaras por una enigmática joven vestida de plata. Sin embargo, la realidad golpea con una fuerza distinta: el verdadero deseo de su corazón no pertenece a la alcurnia, sino a Sophie Baek (Yerin Ha), una ingeniosa sirvienta que trabaja para la temible Lady Araminta Gun.
El nuevo tráiler profundiza en el dilema central de Benedict. El joven se debate entre la fascinación por la "fantasía" de la dama enmascarada y el afecto genuino que siente por la doncella que tiene frente a sus ojos, ignorando que son la misma persona. Esta ceguera emocional no solo pone en riesgo su vínculo con Sophie, sino que plantea la pregunta definitiva de la temporada: ¿puede un amor traspasar la frontera de las clases sociales en un mundo que lo prohíbe tajantemente?
Un universo que se expande bajo la sombra de los secretos
El viaje de Benedict no ocurre de forma aislada. Su búsqueda está profundamente inspirada por la felicidad de sus hermanos, observando de cerca los matrimonios de Francesca con John Stirling y el de Colin con Penélope. Esta última, ahora bajo el escrutinio público tras revelar su identidad como columnista de chismes, aporta una capa adicional de tensión a una temporada que se siente más vibrante que nunca.
La parte 2 de esta cuarta temporada promete ser un cierre épico donde la identidad y el sacrificio serán los grandes protagonistas. Benedict ya no es solo el hermano que observa desde los márgenes; es el hombre que está a punto de demostrar que el amor, cuando es verdadero, no necesita títulos ni máscaras para ser legítimo. La cita final será este 26 de febrero, cuando descubramos si el guante perdido encontrará, finalmente, su lugar en el mundo.
