Netflix: el thriller psicológico que te va a hacer cuestionar tu propia existencia
Estrenada en el 2018, esta serie de drama tiene una sola temporada. Por este motivo, es perfecta para verla de un tirón. Los detalles en la nota.
Durante los últimos años, las series cortas de Netflix se volvieron las favoritas de la mayoría de los espectadores. Esto no solo se debe a sus historias atrapantes con giros inesperados, sino también a la capacidad de seguir el hilo de la producción de manera sencilla, sin resultar tediosa y abrumadora.
Una de las producciones sensaciones de este año es "Mejores que nosotros", una serie de drama que se estrenó en el 2018. Ambientada en Rusia, esta serie llegó a la pantalla grande de la plataforma de streaming a mediados de 2019, ganando popularidad durante los últimos meses.
Con 16 capítulos en total, su historia atrapante hace que los usuarios la vean de un tirón. Por este motivo, esta serie dirigida por Alexander Kessel es perfecta para reproducirla durante este fin de semana.
De qué trata "Mejores que nosotros"
Esta serie rusa de ciencia ficción disponible en Netflix muestra un futuro donde los robots ya forman parte de la vida diaria. Todo cambia con Arisa, una androide tan avanzada que puede desobedecer las reglas básicas de seguridad, lo que desencadena un conflicto entre corporaciones, gobierno y una familia que se ve atrapada en medio.
Fue tal su éxito en todo el mundo, que recibió la nominación a los premios APKiT en 2019, en la categoría de Mejor Miniserie de Televisión (5-24 episodios). Este reconocimiento no solo se debe a la historia que narra a lo largo de los 16 capítulos, sino también al elenco de primer nivel que presenta, que le proporciona un salto de calidad en la grilla.
Reparto de "Mejores que nosotros"
- Paulina Andreeva (Arisa)
- Kirill Käro (Georgy N. Safronov)
- Aleksandr Ustyugov (Viktor Toropov)
- Olga Lomonosova (Alla Safronov)
- Eldar Kalimulin (Yegor Safronov)
- Vita Kornienko (Sonya Safronov)
- Aleksandr Kuznetsov (Barsenev)
- Vera Panfilova (Zhanna Barseneva)
- Fedor Lavrov (Gleb)
- Sergey Sosnovsky (Alexey Stepanovich Losev)
Tráiler de "Mejores que nosotros"
