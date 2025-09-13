Netflix: el thriller psicológico que te va a hacer cuestionar tu propia existencia

Fue tal su éxito en todo el mundo, que recibió la nominación a los premios APKiT en 2019, en la categoría de Mejor Miniserie de Televisión (5-24 episodios). Este reconocimiento no solo se debe a la historia que narra a lo largo de los 16 capítulos, sino también al elenco de primer nivel que presenta, que le proporciona un salto de calidad en la grilla.

Reparto de "Mejores que nosotros"

Paulina Andreeva (Arisa)

Kirill Käro (Georgy N. Safronov)

Aleksandr Ustyugov (Viktor Toropov)

Olga Lomonosova (Alla Safronov)

Eldar Kalimulin (Yegor Safronov)

Vita Kornienko (Sonya Safronov)

Aleksandr Kuznetsov (Barsenev)

Vera Panfilova (Zhanna Barseneva)

Fedor Lavrov (Gleb)

Sergey Sosnovsky (Alexey Stepanovich Losev)

Tráiler de "Mejores que nosotros"