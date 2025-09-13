Netflix: la producción turca de 14 capítulos que no para de sumar reproducciones

De qué trata "Sahmarán"

La trama gira en torno a Sahsu, una joven que viaja a Adana para asistir a una conferencia y aprovechar la oportunidad de reencontrarse con su abuelo ausente. Lo que parece un viaje personal se transforma rápidamente en un recorrido cargado de misticismo, cuando descubre que su destino está ligado a una antigua leyenda persa sobre una criatura mitad mujer y mitad serpiente.