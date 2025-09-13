Netflix: la producción turca de 14 capítulos que no para de sumar reproducciones
Una producción turca con apenas 14 capítulos se convirtió en furor de Netflix. Con drama, suspenso y mitología, sigue siendo una de las series más elegidas de la plataforma.
Netflix ha demostrado que las series turcas llegaron para quedarse. Con relatos intensos y una estética visual atrapante, se consolidaron como favoritas en el catálogo internacional. Dentro de esas propuestas, una historia estrenada en 2023 logró posicionarse como sensación mundial, entrando en el top 10 a solo días de su lanzamiento.
El éxito fue inmediato y no tardó en despertar la atención de la crítica y de los fanáticos. Si bien algunos consideraron que su ritmo era pausado, la trama basada en antiguas leyendas y la química de sus protagonistas hicieron que millones de personas quedaran atrapadas capítulo tras capítulo.
Con apenas 14 episodios, esta serie no solo se convirtió en una de las más vistas de su género, sino que también recibió la confirmación de una segunda temporada casi de inmediato. Su combinación de drama, acción, romance y misterio la volvió un fenómeno que aún hoy sigue sumando reproducciones en todo el mundo.
De qué trata "Sahmarán"
La trama gira en torno a Sahsu, una joven que viaja a Adana para asistir a una conferencia y aprovechar la oportunidad de reencontrarse con su abuelo ausente. Lo que parece un viaje personal se transforma rápidamente en un recorrido cargado de misticismo, cuando descubre que su destino está ligado a una antigua leyenda persa sobre una criatura mitad mujer y mitad serpiente.
Con esta base, la historia combina elementos de suspenso y mitología, explorando un relato cargado de simbolismos. El choque entre lo real y lo fantástico le otorga a la serie un atractivo único que la distingue del resto de las producciones turcas en la plataforma.
Reparto de "Sahmarán"
-
Serenay Sarikaya como Sahsu
Almina Günaydn como joven Sahsu
Burak Deniz como Maran
Mustafa Uurlu como Davut
Mahir Güniray como Ural
Mert Ramazan Demir como Cihan
Hakan Karahan como Lakmu
Elif Nur Kerkük como Medine
Mehmet Bilge Aslan como Salih
Berfu Halisdemir como Diba
Tráiler de "Sahmarán"
