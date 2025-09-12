Netflix: redobla la apuesta con una nueva temporada de una serie que atrapó a todos
Netflix vuelve a apostar por un drama romántico que conquistó al público en su primera entrega. Con una trama apasionante y escenarios de lujo, la plataforma ya confirmó que habrá una nueva temporada.
El gigante del streaming continúa ampliando su catálogo con producciones internacionales que logran posicionarse rápidamente entre las más vistas. Dentro de esa lista aparece una historia que combina romance, drama y escenas subidas de tono, lo que la convirtió en un fenómeno global desde su estreno en 2025.
La primera temporada logró destacarse por su despliegue visual: filmada en palacios y resorts de la India, mostró paisajes de ensueño y una estética que atrapó a los espectadores. A esto se le sumó un guion que mezcla humor, intriga y tensión romántica, con personajes que representan mundos completamente opuestos.
Con apenas ocho episodios, la serie no tardó en escalar posiciones dentro de la plataforma y en conquistar al público internacional. Tal fue su éxito que, tras pocos meses, Netflix anunció que la historia tendrá una segunda temporada, más intensa y con giros que prometen mantener el suspenso y la química de los protagonistas.
De qué trata la nueva temporada de "La realeza"
La trama sigue el vínculo entre un heredero al trono con un estilo de vida lleno de fiestas y lujos, y una ejecutiva ambiciosa que busca salvar su negocio de alojamientos de lujo. En la primera temporada, ambos tuvieron que colaborar a la fuerza para evitar la ruina de sus mundos.
La nueva entrega promete redoblar la apuesta: romances más candentes, conflictos familiares y nuevas intrigas con inversores que amenazan con cambiarlo todo. Según la sinopsis oficial, se profundizarán los choques entre la aristocracia en decadencia y el capitalismo feroz, dando lugar a escenas tan apasionadas como explosivas.
Reparto de "La realeza"
Bhumi Pednekar (Sophia)
Ishaan Khatter (Aviraaj)
Sakshi Tanwar (Padmaja Devi / Paddy)
Zeenat Aman
Nora Fatehi
Vihaan Samat
Dino Morea
Tráiler de "La realeza"
