Netflix: la producción polaca que sorprende a todos por su final inesperado

En Netflix, la historia gira en torno a Mikoaj Gowacki (interpretado por Mateusz Kosciukiewicz), un novelista de gran éxito que retorna a Zybork, su pueblo natal, tras años de ausencia. Su regreso no es casual: se ve envuelto en un chantaje vinculado a su novela más famosa, inspirada en un crimen ocurrido hace veinte años en el lugar. Ahora deberá confrontar recuerdos dolorosos y secretos largamente enterrados.