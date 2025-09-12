Netflix: la producción polaca que sorprende a todos por su final inesperado
Conocé el drama polaco disponible en Netflix que te va a atrapar con giros inesperados que dejan al catálogo temblando. Te contamos todos los detalles.
Netflix sigue liderando el streaming de películas, y entre sus estrenos más destacados se encuentra la miniserie polaca La colina de los perros, que combina drama, thriller y misterio de forma atrapante. Dirigida por Piotr Domalewski, sus cinco capítulos disponibles desde principios de 2025 mantienen al espectador enganchado desde el primer minuto.
Basada en la novela de Jakub Ulczyk (2017), la serie desarrolla escenas cargadas de tensión e intriga constante. La crítica la define como intensa y oscura: Karina Adelgaard de Heaven of Horror la recomienda para quienes buscan crimen y misterio crudo, mientras que Greg Wheeler de The Review Geek destaca que, aunque su ritmo es pausado, los giros finales valen la espera.
De qué trata "La colina de los perros"
La serie La colina de los perros sigue a un escritor reconocido que, marcado por un trauma profundo y amenazado por un misterioso chantajista, regresa a su ciudad natal para enfrentar un pasado que lo persigue: el asesinato de su novia décadas atrás lo atormenta y necesita encontrar respuestas, así que inicia su propia investigación.
En Netflix, la historia gira en torno a Mikoaj Gowacki (interpretado por Mateusz Kosciukiewicz), un novelista de gran éxito que retorna a Zybork, su pueblo natal, tras años de ausencia. Su regreso no es casual: se ve envuelto en un chantaje vinculado a su novela más famosa, inspirada en un crimen ocurrido hace veinte años en el lugar. Ahora deberá confrontar recuerdos dolorosos y secretos largamente enterrados.
Mientras investiga, Mikoaj se adentra en una red de secretos familiares y tensiones que complican cada paso de su búsqueda. La serie explora conflictos familiares, corrupción y dilemas éticos, mostrando cómo las decisiones del pasado pueden seguir afectando la vida presente de los personajes, manteniendo al espectador atrapado en un clima de misterio constante y giros inesperados.
Reparto de "La colina de los perros"
- Jásmina Polak (Justyna)
- Mateusz Kosciukiewicz (Mikoaj Gowacki)
- Robert Wieckiewicz (Tomasz Gowacki)
- Kamila Urzdowska (Daria)
- Andrzej Konopkab (Dobociski)
- Wojciech Zieliski (Grzesiek)
- Helena Sujecka (Agata)
Tráiler de "La colina de los perros"
