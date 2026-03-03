MinutoUno

Furor en Netflix: de qué trata "Invierno con la realeza", la película romántica que es tendencia

Espectáculos

Llegó a la plataforma y ya es una de las películas más elegidas. Conocé la historia de amor entre una joven y un príncipe que la rompe en el streaming.

Se estrenó en 2017 y llegó a Netflix hace algunas semanas

Se estrenó en 2017 y llegó a Netflix hace algunas semanas, atrapando la atención de los espectadores con su historia de drama y romance. 

Aunque 2026 recién transita sus primeros meses, Netflix ya suma a su catálogo una de las películas más comentadas del año: "Invierno con la realeza". Dirigida por Ernie Barbarash y estrenada el 1 de febrero, este film de aproximadamente 90 minutos combina drama y romance en su narrativa.

Sin embargo, el éxito de la película se debe tanto a su historia atractiva como a la calidad de sus actores. Con Merritt Patterson y Jack Donnelly como protagonistas principales, este film canadiense se perfila como una de las películas más destacadas y recomendables de Netflix este año.

De qué trata "Invierno con la realeza"

Invierno con la realeza
Esta película canadiense asoma como una de las producciones más destacadas de Netflix en este 2026.

Esta película canadiense asoma como una de las producciones más destacadas de Netflix en este 2026.

La historia sigue a Maggie, una joven que busca alejarse de su rutina y termina viviendo situaciones inesperadas durante su viaje. Allí conoce a un hombre encantador con quien comienza un romance, sin saber que él es un príncipe y que su vida está marcada por tradiciones, protocolos y responsabilidades reales.

A medida que su relación va tomando color, Maggie debe enfrentarse a un mundo completamente distinto al suyo y decidir si está dispuesta a adaptarse a ese estilo de vida y aceptar los desafíos que implica amar a alguien de la realeza. Aunque el film llegó recientemente a Netflix, su estreno original fue el 14 de enero de 2017.

Reparto de "Invierno con la realeza"

  • Merritt Patterson como Maggie
  • Jack Donnelly como Adrian
  • Samantha Bond como Beatrice
  • Rhea Bailey como Sarah
  • Cian Barry como Felix
  • Christopher Bowen como Wickford
  • Ryan Ellsworth como Henrik
  • Jane Perry como Janice

Tráiler de "Invierno con la realeza"

Embed - 776, A ROYAL WINTER, TRAILER DE PELÍCULAS EN CASA HD

Temas

Dejá tu comentario

Te puede interesar

Lo que se lee ahora

Las Más Leídas