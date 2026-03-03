Furor en Netflix: de qué trata "Invierno con la realeza", la película romántica que es tendencia

De qué trata "Invierno con la realeza"

Invierno con la realeza Esta película canadiense asoma como una de las producciones más destacadas de Netflix en este 2026.

La historia sigue a Maggie, una joven que busca alejarse de su rutina y termina viviendo situaciones inesperadas durante su viaje. Allí conoce a un hombre encantador con quien comienza un romance, sin saber que él es un príncipe y que su vida está marcada por tradiciones, protocolos y responsabilidades reales.