Furor en Netflix: de qué trata "Invierno con la realeza", la película romántica que es tendencia
Llegó a la plataforma y ya es una de las películas más elegidas. Conocé la historia de amor entre una joven y un príncipe que la rompe en el streaming.
Aunque 2026 recién transita sus primeros meses, Netflix ya suma a su catálogo una de las películas más comentadas del año: "Invierno con la realeza". Dirigida por Ernie Barbarash y estrenada el 1 de febrero, este film de aproximadamente 90 minutos combina drama y romance en su narrativa.
Sin embargo, el éxito de la película se debe tanto a su historia atractiva como a la calidad de sus actores. Con Merritt Patterson y Jack Donnelly como protagonistas principales, este film canadiense se perfila como una de las películas más destacadas y recomendables de Netflix este año.
De qué trata "Invierno con la realeza"
La historia sigue a Maggie, una joven que busca alejarse de su rutina y termina viviendo situaciones inesperadas durante su viaje. Allí conoce a un hombre encantador con quien comienza un romance, sin saber que él es un príncipe y que su vida está marcada por tradiciones, protocolos y responsabilidades reales.
A medida que su relación va tomando color, Maggie debe enfrentarse a un mundo completamente distinto al suyo y decidir si está dispuesta a adaptarse a ese estilo de vida y aceptar los desafíos que implica amar a alguien de la realeza. Aunque el film llegó recientemente a Netflix, su estreno original fue el 14 de enero de 2017.
Reparto de "Invierno con la realeza"
- Merritt Patterson como Maggie
- Jack Donnelly como Adrian
- Samantha Bond como Beatrice
- Rhea Bailey como Sarah
- Cian Barry como Felix
- Christopher Bowen como Wickford
- Ryan Ellsworth como Henrik
- Jane Perry como Janice
Tráiler de "Invierno con la realeza"
