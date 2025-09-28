Netflix: la producción belga que te va a dejar sin aliento
Con un relato distinto, grabado en un escenario muy particular y con un elenco multicultural, se consolidó como una de las apuestas más originales del servicio de streaming.
La historia está inspirada en una exitosa novela polaca de ciencia ficción, aunque solo retoma parte de la trama original. Su atractivo principal está en el escenario elegido: toda la acción transcurre dentro de un avión real, lo que potencia la sensación de encierro y peligro constante.
El éxito de esta serie no solo se limitó a Europa, sino que rápidamente se expandió a nivel mundial. Con críticas muy favorables, fue elogiada por su capacidad para generar suspenso y mantener la tensión a lo largo de cada episodio.
Estrenada en 2020, todavía sigue apareciendo en las recomendaciones de suspenso y se convirtió en una de las producciones europeas más vistas. Su impacto fue tal que abrió la puerta a nuevas narrativas provenientes de Bélgica, dejando la vara muy alta para el género. Además, su elenco internacional le dio un rasgo único: cada actor mantuvo su idioma nativo durante el rodaje, lo que refuerza la verosimilitud de una situación de emergencia global.
De qué trata "El camino de la noche"
Según la sinopsis oficial de Netflix, "El camino de la noche" sigue a los pasajeros y tripulantes de un vuelo nocturno secuestrado que intentan sobrevivir a un fenómeno cósmico desconocido. Para lograrlo, deben permanecer en la oscuridad, huyendo del amanecer que trae consigo consecuencias fatales.
La tensión aumenta en cada capítulo, ya que las diferencias culturales, los conflictos personales y los secretos de cada pasajero comienzan a salir a la luz. En medio del caos, deben tomar decisiones límite que ponen a prueba su humanidad y cuestionan hasta dónde están dispuestos a llegar para salvar sus vidas.
El relato combina el suspenso clásico del thriller psicológico con un trasfondo de ciencia ficción apocalíptica, creando un cóctel atrapante que explica por qué esta producción se convirtió en una de las más valoradas de Netflix.
Reparto de "El camino de la noche"
Pauline Étienne
Laurent Capelluto
Mehmet Kurtulu
Babetida Sadjo
Jan Bijvoet
Ksawery Szlenkier
Vincent Londez
Alba Gaïa Kraghede Bellugi
Nabil Mallat
Regina Bikkinina
Trailer de "El camino de la noche"
