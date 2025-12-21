Netflix: la imperdible película con una historia de drama, acción y suspenso
Protagonizada por Edgar Ramírez y Luke Bracey, este film llegó a la pantalla grande en el 2015, convirtiéndose en un verdadero éxito de inmediato. Los detalles en la nota.
Cuando el fin de semana se acerca, no existe nada mejor que relajarse y sumergirse en el extenso catálogo que Netflix tiene para ofrecer. Desde intensos dramas hasta emocionantes thrillers, cada película o serie tiene un solo objetivo: atrapar la atención de los espectadores por completo.
Entre las producciones que lograron destacarse en la plataforma a lo largo de este año se encuentra "Punto de quiebre", un filme que combina acción y suspenso de manera única. Estrenada en 2015, esta película mantiene a los espectadores al borde del asiento a lo largo de sus 120 minutos de duración.
El atractivo del film no se limita a su historia: su elenco aporta trayectoria y experiencia a la tira. Con Edgar Ramírez y Luke Bracey encabezando los roles principales y bajo la dirección de Ericson Core, esta película se consolidó como una opción imperdible para los amantes de las buenas historias.
De qué trata "Punto de quiebre"
"Punto de quiebre" sigue a Johnny Utah, un joven que busca dejar atrás su pasado y unirse al FBI. Su primera misión lo lleva a infiltrarse en un grupo de atletas que combinan deportes extremos con delitos de alto riesgo.
Para desmantelar la banda, Johnny debe ganarse su confianza mientras enfrenta situaciones peligrosas que ponen su vida en constante riesgo.
La película fue destacada por sus impresionantes escenas de acción y nominada en los Taurus World Stunt Awards y los Teen Choice Awards, motivo por el cual se consolidó de inmediato en la plataforma de streaming.
Reparto de "Punto de quiebre"
- Luke Bracey como Johnny Utah
- Edgar Ramírez como Bodhi
- Teresa Palmer como Samsara
- Ray Winstone como Angelo Pappas
- Clemens Schick como Roach
- Max Thieriot como Jeff
- Matias Varela como Grommet
- Tobias Santelmann como Chowder
Tráiler de "Punto de quiebre"
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario