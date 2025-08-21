Netflix: el estreno de Marvel que acaba de llegar y arrasa en la plataforma

De qué trata "Elektra"

Elektra narra la historia de una asesina a sueldo que, al negarse a cumplir un peligroso encargo, se enfrenta a una oscura y secreta organización de asesinos llena de secretos, intrigas y traiciones. Su misión se vuelve aún más crítica cuando debe proteger la vida de una joven prodigio, mientras lucha por conservar su propia alma frente a las fuerzas que amenazan arrastrarla al abismo y destruir todo lo que conoce.