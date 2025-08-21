Netflix: el estreno de Marvel que acaba de llegar y arrasa en la plataforma
Jennifer Garner brilla en Netflix con su nueva película, que recién se estrenó y ya se posiciona entre las más vistas a nivel mundial.
Netflix se mantiene como la plataforma de streaming más popular del mundo, ofreciendo un catálogo variado de series y películas que siempre generan expectativa. Entre los estrenos que más están dando que hablar se encuentra Elektra, la película de ciencia ficción protagonizada por Jennifer Garner.
El 11 de agosto de 2025, Netflix sumó a su catálogo Elektra, dirigida por Rob Bowman y estrenada originalmente en 2005. Aunque la película no tuvo críticas destacadas por parte de la prensa especializada, los usuarios la recibieron con entusiasmo: actualmente ocupa el puesto N° 9 entre las más vistas de la plataforma.
Elektra combina acción, aventura, crimen, fantasía y suspenso en una historia producida entre Canadá y Estados Unidos. Con una duración de 1 hora y 36 minutos, es perfecta para quienes quieren disfrutar y rendir homenaje a la carrera de Jennifer Garner.
De qué trata "Elektra"
Elektra narra la historia de una asesina a sueldo que, al negarse a cumplir un peligroso encargo, se enfrenta a una oscura y secreta organización de asesinos llena de secretos, intrigas y traiciones. Su misión se vuelve aún más crítica cuando debe proteger la vida de una joven prodigio, mientras lucha por conservar su propia alma frente a las fuerzas que amenazan arrastrarla al abismo y destruir todo lo que conoce.
Tras recuperarse de las graves heridas sufridas en Daredevil, Elektra (Jennifer Garner) emerge más fuerte y se convierte en la asesina más letal del mundo, dominando habilidades letales que la hacen prácticamente invencible. Su historia combina acción intensa, dilemas morales, enfrentamientos peligrosos y giros inesperados que mantienen al espectador al borde del asiento en todo momento.
Reparto de "Elektra"
- Jennifer Garner como Elektra Natchios/Elektra
- Goran Visnjic como Mark Miller
- Kirsten Prout como Abby Miller
- Will Yun Lee como Kirigi
- Cary-Hiroyuki Tagawa como Roshi
- Terence Stamp como Stick
- Natassia Malthe como Typhoid Mary/ Typhoid
- Bob Sapp como Stone
- Chris Ackerman como Tattoo
- Colin Cunningham como McCabe
Tráiler de "Elektra"
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario