Netflix: la película ganadora de un Globo de Oro que la está rompiendo toda
Este film de drama y suspenso se convirtió en una de las más vistas durante los últimos años. Los detalles en la nota.
Son pocas las películas de Netflix que logran atrapar por completo al usuario, llevándolo a un estado de concentración y compenetración pocas veces visto. Por lo general, estas producciones narran historias cautivantes, cargadas de tensión, drama y suspenso que mantienen en vilo a los espectadores.
Una de las más elegidas es "El juicio de los 7 de Chicago", dirigida por Aaron Sorkin y protagonizada por Sacha Baron Cohen. Esta película fue estrenada en el 2020 y rápidamente se consolidó como un éxito en la pantalla grande, a tal punto que ganadora de diversos premios que la catapultaron como una de las mejores de la última década.
Esta producción estadounidense acumuló seis nominaciones a los Premios Oscar, entre ellas a Mejor Película y Mejor Guion Original. Su éxito también se reflejó en los Globos de Oro, donde obtuvo una estatuilla. La duración de este film ronda los 130 minutos.
De qué trata "El juicio de los 7 de Chicago"
Ambientada a fines de los años 60, la historia se centra en siete personas que fueron acusadas de conspirar para incitar disturbios durante las manifestaciones contra la Guerra de Vietnam en Chicago en 1968.
Estos activistas deben enfrentan un juicio marcado por la presión política y la manipulación mediática, mientras sus abogados luchan por demostrar que el proceso estuvo lleno de injusticias y parcialidad.
En medio de un país dividido y con la opinión pública en juego, esta producción norteamericana expone los conflictos entre la justicia, la política y los derechos civiles.
Reparto de "El juicio de los 7 de Chicago"
- Sacha Baron Cohen
- Eddie Redmayne
- Yahya Abdul-Mateen II
- Jeremy Strong
- Mark Rylance
- Joseph Gordon-Levitt
- Michael Keaton
- Frank Langella
Tráiler de "El juicio de los 7 de Chicago"
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario