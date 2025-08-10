Netflix: la serie de la icónica familia que está generando revuelo en la plataforma

A lo largo de los capítulos, la protagonista se involucra en una investigación peligrosa que no solo amenaza su seguridad, sino que también la enfrenta a secretos familiares, rivalidades con otros estudiantes y poderes que no logra comprender del todo. En medio de esto, la serie explora temas como la amistad, la lealtad, el autodescubrimiento y la importancia de aceptar la propia identidad.