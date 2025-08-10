Netflix: la serie de la icónica familia que está generando revuelo en la plataforma
Netflix tiene una producción que combina misterio, humor oscuro y un personaje central con una personalidad tan única que no deja indiferente a nadie.
Desde su incorporación al catálogo, esta producción se transformó en un fenómeno mundial que trascendió la pantalla. Con apenas 12 capítulos en total, logró instalarse entre las historias más comentadas de la última década, rivalizando con gigantes como Stranger Things, La Casa de Papel y El Juego del Calamar.
Uno de los grandes atractivos de la serie es que recupera a un personaje entrañable que forma parte de una de las familias más icónicas de la cultura pop. Sin embargo, la propuesta no se queda en la nostalgia: ofrece una trama fresca, moderna y cargada de giros que atrapan desde el primer episodio.
Su éxito no solo se reflejó en cifras récord de reproducciones, sino también en campañas de marketing masivas, un fenómeno en redes sociales y la confirmación de nuevas temporadas que mantienen vivo el entusiasmo de los fanáticos. Además, su estética y puesta en escena han sido muy elogiadas, posicionándola como un referente del género.
De qué trata "Merlina"
Según la sinopsis oficial de Netflix, la historia sigue a Merlina Addams, una joven brillante, irónica y con un toque sombrío, que llega a la Academia Nunca Más para intentar encontrar su lugar en el mundo. Sin embargo, sus planes cambian cuando una serie de asesinatos misteriosos comienzan a ocurrir en el campus y sus alrededores, despertando en ella una curiosidad imposible de ignorar.
A lo largo de los capítulos, la protagonista se involucra en una investigación peligrosa que no solo amenaza su seguridad, sino que también la enfrenta a secretos familiares, rivalidades con otros estudiantes y poderes que no logra comprender del todo. En medio de esto, la serie explora temas como la amistad, la lealtad, el autodescubrimiento y la importancia de aceptar la propia identidad.
El relato combina momentos de suspenso intenso con toques de humor negro, sumando una ambientación gótica y visualmente cautivadora. Todo esto convierte a la serie en una experiencia inmersiva que atrapa a públicos de distintas edades.
Reparto de "Merlina"
-
Jenna Ortega como Wednesday Addams
Emma Myer como Enid Sinclair
Joy Sunday como Bianca Barclay
Hunter Doohan como Tyler Galpin
Gwendoline Christie como Larissa Weems
Jamie McShane como Donovan Galpin
Christina Ricci como Marilyn Thornhill
Catherine Zeta-Jones como Morticia Addams
Tráiler de "Merlina"
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario