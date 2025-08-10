Netflix: la película de terror que se adueñó del ranking de las más vistas

De qué trata "Las ruinas"

La historia sigue a un grupo de cuatro amigos que viajan a México con la intención de pasar unas vacaciones soñadas. Allí conocen a un extranjero que los invita a visitar una excavación arqueológica perdida en la selva. Lo que parecía una simple excursión se convierte en una pesadilla aterradora cuando descubren que el lugar esconde un secreto mortal y que los habitantes de la zona no están dispuestos a dejarlos ir.