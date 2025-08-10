Netflix: la película de terror que se adueñó del ranking de las más vistas
El suspenso, la tensión y el terror psicológico se combinan en uno de los estrenos más comentados del año.
Desde su llegada al catálogo, esta inquietante propuesta cinematográfica comenzó a escalar posiciones a una velocidad sorprendente. El boca a boca entre suscriptores y las críticas que destacan su atmósfera opresiva hicieron que se transformara en uno de los títulos más buscados dentro del género de terror.
A pesar de ser una producción estrenada originalmente hace varios años, su incorporación a Netflix este 2025 revitalizó el interés por su historia. La trama combina escenarios exóticos con un peligro constante que mantiene al espectador atrapado hasta el último minuto. Su intensidad narrativa y la manera en que explora el miedo a lo desconocido son algunos de los factores que explican su éxito.
El filme, además, no se limita a los típicos sustos de impacto: propone una tensión creciente que va generando una sensación de claustrofobia, ideal para los amantes del terror psicológico. Entre los comentarios de los espectadores se repite la idea de que es una película “perturbadora”, algo que la ha colocado en el centro de conversaciones en redes sociales y foros especializados.
De qué trata "Las ruinas"
La historia sigue a un grupo de cuatro amigos que viajan a México con la intención de pasar unas vacaciones soñadas. Allí conocen a un extranjero que los invita a visitar una excavación arqueológica perdida en la selva. Lo que parecía una simple excursión se convierte en una pesadilla aterradora cuando descubren que el lugar esconde un secreto mortal y que los habitantes de la zona no están dispuestos a dejarlos ir.
El avance hacia las misteriosas ruinas mayas los enfrentará a situaciones extremas, tensas y cargadas de violencia, donde cada decisión puede significar la diferencia entre la vida y la muerte.
Reparto de "Las ruinas"
-
Jean Malone (Amy)
Jonathan Tucker (Jeff McIntire)
Laura Ramsey (Stacy)
Shawn Ashmore (Eric)
Joe Anderson (Mathias)
Dimitri Baveas (Dimitri)
Tráiler de "Las ruinas"
