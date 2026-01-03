Netflix: la nueva historia coreana que tiene una trama dramática sorprendente
En los últimos días, una nueva historia comenzó a captar la atención de los suscriptores gracias a una combinación intensa en apenas 16 capítulos.
A diferencia de otros dramas románticos o escolares, esta historia se sumerge en un universo donde la competencia extrema, la presión social y las ambiciones desmedidas son el eje central del conflicto. La narrativa no busca el alivio emocional, sino que empuja al espectador a un terreno incómodo, donde cada vínculo parece esconder un interés oculto y cada decisión tiene consecuencias irreversibles.
Otro de los factores que convirtió a esta serie en una de las más vistas del género es su clasificación para mayores, ya que incluye escenas y situaciones vinculadas con violencia, lenguaje explícito y temáticas adultas. Este enfoque más crudo le permitió diferenciarse dentro del amplio abanico de dramas coreanos disponibles en Netflix, posicionándose como una de las ofertas más intensas del año.
Basada en un exitoso webtoon, la serie fue incorporada al catálogo de Netflix en 2025 y, desde entonces, no dejó de sumar reproducciones. Gracias a episodios que no superan los 30 minutos, se convirtió en una opción ideal para maratonear, manteniendo un equilibrio perfecto entre drama psicológico y suspenso, sin perder profundidad narrativa.
De qué trata "Rivalidad amistosa"
De acuerdo a la sinopsis oficial de Netflix, Rivalidad amistosa centra su historia en:
"En una escuela de élite, dos chicas forman un vínculo complicado en medio de la competencia despiadada, las altísimas expectativas y las falsas promesas".
La trama se desarrolla en una institución educativa de alto nivel, donde el éxito académico es una obsesión y el fracaso no es una opción. En ese escenario, las protagonistas comienzan una relación marcada por la admiración, la desconfianza y una rivalidad que se vuelve cada vez más peligrosa. A medida que avanzan los episodios, los límites entre amistad y enemistad se difuminan, dando lugar a situaciones cargadas de tensión psicológica.
Reparto de "Rivalidad amistosa"
Lee Hye-ri (Hyeri) como Yoo Je-yi
Jung Soo-bin como Woo Seul-gi
Kang Hye-won como Joo Ye-ri
Oh Woo-ri como Choi Kyung
Trailer de "Rivalidad amistosa"
