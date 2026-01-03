Netflix: la nueva historia coreana que tiene una trama dramática sorprendente

La trama se desarrolla en una institución educativa de alto nivel, donde el éxito académico es una obsesión y el fracaso no es una opción. En ese escenario, las protagonistas comienzan una relación marcada por la admiración, la desconfianza y una rivalidad que se vuelve cada vez más peligrosa. A medida que avanzan los episodios, los límites entre amistad y enemistad se difuminan, dando lugar a situaciones cargadas de tensión psicológica.

Reparto de "Rivalidad amistosa"

Lee Hye-ri (Hyeri) como Yoo Je-yi

Jung Soo-bin como Woo Seul-gi

Kang Hye-won como Joo Ye-ri

Oh Woo-ri como Choi Kyung

Trailer de "Rivalidad amistosa"