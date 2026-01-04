Netflix: la serie de pocos capítulos que supo ser la mejor en 50 países

Una de las series más vistas en todo el mundo es "Misa de medianoche", cuya historia de terror se desglosa a lo largo de siete episodios. Estrenada en el 2021 en el catálogo de Netflix, esta producción fue dirigida por Mike Flanagan y cuenta con la participación especial de Zach Gilford, que interpreta a Riley Flynn, y Kate Siegel, que interpreta a Erin Greene.