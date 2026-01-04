Netflix: la serie de pocos capítulos que supo ser la mejor en 50 países
Estrenada en el 2021 y con una historia de terror atrapante, esta producción cuenta con siete episodios que prometen cautivar a los espectadores. Los detalles en la nota.
Las vacaciones son el momento perfecto para desconectarse de la rutina diaria y sumergirse en el amplio abanico de películas y series que disponen las plataformas de streaming, entre las que se destacan Netflix, HBO y Disney +. Estas plataformas presentan diferentes producciones con géneros variados, aunque el terror, drama y suspenso son las alternativas más elegidas por los usuarios.
Una de las series más vistas en todo el mundo es "Misa de medianoche", cuya historia de terror se desglosa a lo largo de siete episodios. Estrenada en el 2021 en el catálogo de Netflix, esta producción fue dirigida por Mike Flanagan y cuenta con la participación especial de Zach Gilford, que interpreta a Riley Flynn, y Kate Siegel, que interpreta a Erin Greene.
Fue tal el reconocimiento de esta serie que ganó el Bram Stoker Award al mejor guion, fue elegida Mejor Serie de Terror en los Fangoria Chainsaw Awards y obtuvo el Critics’ Choice Super Award a Mejor Actor para Hamish Linklater, además de recibir nominaciones a los Premios Emmy.
De qué trata "Misa de medianoche"
"Misa de medianoche" se desarrolla en una isla pequeña y olvidada, donde la rutina de sus habitantes cambia por completo con la llegada de un nuevo sacerdote.
A partir de ese momento, comienzan a ocurrir hechos extraños que generan devoción, dudas y temor, mientras el pueblo se ve atrapado entre la fe ciega y secretos oscuros del pasado.
Reparto de "Misa de medianoche"
- Zach Gilford como Riley Flynn
- Kate Siegel como Erin Greene
- Hamish Linklater como Father Paul Hill
- Henry Thomas como Ed Flynn
- Kristin Lehman como Annie Flynn
- Samantha Sloyan como Bev Keane
- Igby Rigney como Warren Flynn
Tráiler de "Misa de medianoche"
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario