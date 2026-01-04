MinutoUno

Netflix: la serie de pocos capítulos que supo ser la mejor en 50 países

Espectáculos

Estrenada en el 2021 y con una historia de terror atrapante, esta producción cuenta con siete episodios que prometen cautivar a los espectadores. Los detalles en la nota.

Con una historia de terror atrapante

Con una historia de terror atrapante, esta serie de siete episodios es una de las más populares de Netflix. 

Las vacaciones son el momento perfecto para desconectarse de la rutina diaria y sumergirse en el amplio abanico de películas y series que disponen las plataformas de streaming, entre las que se destacan Netflix, HBO y Disney +. Estas plataformas presentan diferentes producciones con géneros variados, aunque el terror, drama y suspenso son las alternativas más elegidas por los usuarios.

Una de las series más vistas en todo el mundo es "Misa de medianoche", cuya historia de terror se desglosa a lo largo de siete episodios. Estrenada en el 2021 en el catálogo de Netflix, esta producción fue dirigida por Mike Flanagan y cuenta con la participación especial de Zach Gilford, que interpreta a Riley Flynn, y Kate Siegel, que interpreta a Erin Greene.

Fue tal el reconocimiento de esta serie que ganó el Bram Stoker Award al mejor guion, fue elegida Mejor Serie de Terror en los Fangoria Chainsaw Awards y obtuvo el Critics’ Choice Super Award a Mejor Actor para Hamish Linklater, además de recibir nominaciones a los Premios Emmy.

De qué trata "Misa de medianoche"

Misa de medianoche

"Misa de medianoche" arribó al catálogo de Netflix en el 2021.

"Misa de medianoche" se desarrolla en una isla pequeña y olvidada, donde la rutina de sus habitantes cambia por completo con la llegada de un nuevo sacerdote.

A partir de ese momento, comienzan a ocurrir hechos extraños que generan devoción, dudas y temor, mientras el pueblo se ve atrapado entre la fe ciega y secretos oscuros del pasado.

Reparto de "Misa de medianoche"

  • Zach Gilford como Riley Flynn
  • Kate Siegel como Erin Greene
  • Hamish Linklater como Father Paul Hill
  • Henry Thomas como Ed Flynn
  • Kristin Lehman como Annie Flynn
  • Samantha Sloyan como Bev Keane
  • Igby Rigney como Warren Flynn

Tráiler de "Misa de medianoche"

Embed - Misa de medianoche (2021) | Tráiler Oficial Doblado Español Argentino

Temas

Dejá tu comentario

Te puede interesar

Lo que se lee ahora

Las Más Leídas