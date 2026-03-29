Netflix: la película basada en hechos reales sobre un escándalo político

Ambientada en la Nueva York de los años 70, la historia muestra cómo estos personajes se ven envueltos en una trama cada vez más compleja, donde el poder, la ambición y la traición juegan un papel central.

La película está inspirada en la operación ABSCAM, un caso real que terminó involucrando a figuras políticas de alto nivel en Estados Unidos. “Escándalo americano” tiene una duración de 2 horas y 18 minutos y se encuentra disponible en Netflix en distintos países, siendo una opción ideal para quienes buscan una historia basada en hechos reales, con una trama intensa y un enfoque en el mundo de la corrupción política.

Reparto de "Escándalo Americano"

El elenco de esta película de Netflix incluye grandes figuras de Hollywood:

Christian Bale (Irving Rosenfeld)

(Irving Rosenfeld) Amy Adams (Sydney Prosser)

(Sydney Prosser) Bradley Cooper (Richie DiMaso)

(Richie DiMaso) Jennifer Lawrence (Rosalyn Rosenfeld)

(Rosalyn Rosenfeld) Jeremy Renner (Carmine Polito)

Las actuaciones son uno de los puntos más destacados de la película, aportando intensidad y profundidad a cada personaje.

Tráiler de "Escándalo Americano"