Netflix: la película basada en hechos reales sobre un escándalo político
Netflix sigue apostando por historias impactantes basadas en hechos reales, y hay una película que logró destacarse por su intensidad, su elenco de primer nivel y una trama que mezcla política, crimen y engaños.
Dentro del catálogo de Netflix, las series y películas basadas en hechos reales suelen captar rápidamente la atención del público. Ese es el caso una producción estadounidense ambientada en la década del 70 que combina drama, crimen y política.
Dirigida por David O. Russell, esta película logró convertirse en un éxito internacional y fue reconocida con tres premios Globo de Oro, además de múltiples nominaciones que consolidaron su prestigio dentro de la industria.
Con un elenco de alto nivel encabezado por Christian Bale, Amy Adams y Bradley Cooper, la historia se posiciona como una de las más atrapantes disponibles en la plataforma.
De qué trata "Escándalo Americano"
La trama sigue a Irving Rosenfeld, un estafador brillante que trabaja junto a su socia Sydney Prosser, formando un dúo especializado en engaños y fraudes.
Sin embargo, todo cambia cuando un agente del FBI, Richie DiMaso, los obliga a colaborar en una operación encubierta que busca desenmascarar una red de corrupción política y criminal.
Ambientada en la Nueva York de los años 70, la historia muestra cómo estos personajes se ven envueltos en una trama cada vez más compleja, donde el poder, la ambición y la traición juegan un papel central.
La película está inspirada en la operación ABSCAM, un caso real que terminó involucrando a figuras políticas de alto nivel en Estados Unidos. “Escándalo americano” tiene una duración de 2 horas y 18 minutos y se encuentra disponible en Netflix en distintos países, siendo una opción ideal para quienes buscan una historia basada en hechos reales, con una trama intensa y un enfoque en el mundo de la corrupción política.
Reparto de "Escándalo Americano"
El elenco de esta película de Netflix incluye grandes figuras de Hollywood:
- Christian Bale (Irving Rosenfeld)
- Amy Adams (Sydney Prosser)
- Bradley Cooper (Richie DiMaso)
- Jennifer Lawrence (Rosalyn Rosenfeld)
- Jeremy Renner (Carmine Polito)
Las actuaciones son uno de los puntos más destacados de la película, aportando intensidad y profundidad a cada personaje.
Tráiler de "Escándalo Americano"
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