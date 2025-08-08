Netflix: la película danesa que te va a dar ganas de volver a confiar en el amor y enamorarte
Un relato que derrite corazones y devuelve la fe en los sentimientos más puros. Esta historia romántica de Netflix está conquistando a espectadores de todo el mundo con su ternura.
En medio de un catálogo lleno de dramas, thrillers y comedias, hay películas que logran brillar por su calidez y sinceridad. Esta producción danesa, estrenada en 2025, es una de ellas: una historia de amor que emociona sin recurrir a excesos, y que rápidamente se posicionó entre las más vistas de la plataforma.
Su éxito se explica por una combinación ganadora: una trama que explora el amor desde la esperanza y la vulnerabilidad, actuaciones que transmiten naturalidad y una puesta en escena que invita a sumergirse en la atmósfera de Copenhague. Con apenas 1 hora y 45 minutos de duración, es una de esas películas que se disfrutan de principio a fin.
Además, la crítica ha destacado su guion sensible y equilibrado, escrito y dirigido por Ditte Hansen, que logra reflejar tanto la emoción del flechazo como los miedos que aparecen cuando alguien se atreve a abrir su corazón.
De qué trata "Una historia de amor en Copenhague"
La protagonista es Mía (Rosalinde Mynster), una mujer que sueña con encontrar una relación que realmente valga la pena. Sin embargo, después de varios intentos fallidos, empieza a perder la esperanza. Todo cambia cuando aparece Emil (Joachim Fjelstrup), un hombre encantador y soltero que parece tener lo que ella buscaba.
A medida que se conocen, la conexión entre ellos crece, pero también surgen dudas y desafíos que pondrán a prueba sus sentimientos. La historia, ambientada en paisajes y rincones de la capital danesa, se convierte en un viaje de emociones, segundas oportunidades y valentía para amar.
Reparto de "Una historia de amor en Copenhague"
-
Rosalinde Mynster (Mía)
Joachim Fjelstrup (Emil)
Sara Fanta Traore (Gro)
Magnus Millang (Simon)
Magnus Hauguaard (Andreas)
Sargun Oshana (Mehmet)
Tráiler de "Una historia de amor en Copenhague"
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario