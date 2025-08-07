Netflix: la serie con solo 6 capítulos que no para de sumar reproducciones

De qué trata "Hacia el lago"

Según la sinopsis oficial de Netflix, esta serie polaca de seis capítulos presenta lo siguiente: "Cuando una plaga amenaza con destruir la civilización, aquellos que resisten arriesgan su vida, sus afectos y su propia humanidad en una lucha feroz por sobrevivir". La tensión y los dilemas morales atraviesan toda la trama, poniendo a prueba no solo la fortaleza física de los protagonistas, sino también su ética y sus emociones. La trama ofrece momentos de tensión constante, giros inesperados y un retrato humano que resuena incluso en medio del caos.