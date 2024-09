Netflix: la película del 2022 que acaba de llegar a la plataforma y promete ser la mejor incorporación del año

Enmarcada como un drama de época y bajo la producción de BBC Films narra los hechos de Sophie (Frankie Coro de niña y Celia Hall de adulta) que se embarca de vacaciones a Turquía con padre, Calum, interpretado por Paul Mescal quien lo veremos próximamente en Gladiador 2.

Veinte años después y con la experiencia propia de su vida comienza a reflexionar sobre la relación padre e hija que tenían y lo que no pudo llegar a conocer.

La crítica la recibió con uno de los mejores film del año 2022, comentarios de parte de espectadores como “Aftersun conduce hábilmente al público a la intersección entre nuestros recuerdos de seres queridos y quiénes son realmente” y de AO Scott, especialista de cine de New York que la catálogo de “asombrosa y devastadora”

Embed - AFTERSUN | Official Trailer | Now Streaming on MUBI