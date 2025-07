Netflix: la película dramática nominada a dos Oscar que conmueve al mundo

Además de las dos nominaciones a los Premios Oscar (Mejor actor y Mejor montaje), también fue ganadora del Globo de Oro y recibió elogios de medios como The Guardian y The Wrap, que la describieron como un homenaje apasionado y conmovedor al mundo del espectáculo.

De qué trata "Tick, Tick... Boom"

La película sigue a Jonathan Larson, un joven compositor de teatro que trabaja como camarero en Nueva York mientras escribe lo que espera que sea su obra maestra. A punto de cumplir 30 años, siente la presión del tiempo, las relaciones que se desgastan y la frustración de una carrera que no despega.

Larson intenta sacar adelante su musical Superbia, mientras enfrenta las tensiones con su novia, Susan, y con su mejor amigo, Michael, que ya abandonó sus sueños artísticos por un trabajo más estable. Todo ocurre en el marco de una ciudad vibrante, dura y llena de contrastes, en plena crisis del VIH.

Basada en hechos reales, la historia conmueve porque retrata con honestidad el dilema del artista frente al fracaso, el paso del tiempo y la pasión por crear. La música, con temas como Come to your senses, Why o Louder than words, funciona como vehículo emocional de toda la película.

Reparto de "Tick, Tick... Boom"

Andrew Garfield como Jonathan Larson

Vanessa Hudgens como Karessa Johnson

Alexandra Shipp como Susan Wilson

Robin de Jesús como Michael

Joshua Henry como Roger Bart

Michaela Jaé Rodriguez como Carolyn

Bradley Whitford como Stephen Sondheim

Judith Light, Laura Benanti y Ben Levi Ross completan el elenco

Trailer de "Tick, Tick... Boom"