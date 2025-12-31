Netflix: la película española de época que tiene una historia atrapante

De qué trata "La sombra de la ley"

La película está ambientada en España, en el año 1921, un período marcado por el caos social, los enfrentamientos entre anarquistas y matones, y el crecimiento de los negocios ilegales. En ese contexto, el agente Aníbal Uriarte es enviado a Barcelona con una misión clave: investigar el robo de un cargamento de armas de un tren militar, un hecho que podría desatar una crisis aún mayor.