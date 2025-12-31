Netflix: la película española de época que tiene una historia atrapante
Con una trama intensa, un gran despliegue visual y actuaciones de primer nivel, esta cinta se transformó en una de las más vistas del catálogo y no deja de sumar reproducciones.
Netflix apuesta fuerte por las historias históricas con tensión política, drama y acción, y esta película logra destacarse por su ritmo atrapante, su cuidada ambientación y un relato cargado de conflictos sociales. Ambientada en un país atravesado por la violencia y la corrupción, la historia combina suspenso, romance y lucha de poder en cada escena.
De qué trata "La sombra de la ley"
La película está ambientada en España, en el año 1921, un período marcado por el caos social, los enfrentamientos entre anarquistas y matones, y el crecimiento de los negocios ilegales. En ese contexto, el agente Aníbal Uriarte es enviado a Barcelona con una misión clave: investigar el robo de un cargamento de armas de un tren militar, un hecho que podría desatar una crisis aún mayor.
Durante la investigación, Uriarte deberá enfrentarse a policías corruptos, mafiosos locales y grupos anarquistas, mientras intenta mantener el control en una ciudad al borde del estallido. En ese camino conoce a Sara, una joven obrera, anarquista y feminista, con quien desarrolla un vínculo inesperado que pondrá en jaque tanto sus convicciones como su deber profesional.
A medida que avanza la trama, el protagonista descubre que el robo forma parte de un plan mucho más oscuro, capaz de cambiar el rumbo del país y de poner en peligro a toda la ciudad.
Reparto de "La sombra de la ley"
La película cuenta con un elenco de primer nivel, integrado por algunos de los actores más reconocidos del cine español:
-
Luis Tosar
-
Michelle Jenner
-
Vicente Romero
-
Ernesto Alterio
-
Manolo Solo
-
Paco Tous
-
Jaime Lorente
-
Adriana Torrebejano
-
Fredi Leis
-
Pep Tosar
Las actuaciones, especialmente las de Tosar y Jenner, son uno de los puntos más destacados y aportan profundidad emocional a una historia marcada por la tensión constante.
Tráiler de "La sombra de la ley"
