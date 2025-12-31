Netflix: la serie de terror que se destaca por ser una de las mejores
Esta serie cuenta con un clima opresivo y enigmático que domina toda la serie, con imágenes cargadas de simbolismo, silencios incómodos y una tensión constante que va en aumento a medida que avanza la historia.
Netflix ofrece propuestas para todos los gustos, pero no todas logran trascender el paso del tiempo. En este caso, se trata de una serie corta, de apenas 7 capítulos, que apostó por un miedo sutil, psicológico y cargado de tensión, dejando de lado los sobresaltos fáciles. Esa decisión fue clave para conquistar a un público mucho más amplio y diverso.
Las producciones estadounidenses suelen marcar tendencia dentro de la plataforma, y esta serie no fue la excepción. Desde su estreno, logró colarse entre las historias más reproducidas del género en más de 50 países, manteniéndose vigente incluso años después de su lanzamiento. La crítica especializada y los propios usuarios coincidieron en destacar su calidad narrativa, sus actuaciones y la profundidad de los temas que aborda.
Con el respaldo creativo de Mike Flanagan, uno de los nombres más fuertes del terror contemporáneo, la serie se transformó en una puerta de entrada ideal para quienes buscan una experiencia inquietante sin recurrir al terror extremo.
De qué trata "Misa de medianoche"
Según la sinopsis oficial de Netflix, esta serie de terror centra su historia en: “Una comunidad aislada comienza a experimentar una serie de sucesos inexplicables y aparentes milagros tras la llegada de un sacerdote misterioso”.
A partir de ese punto, el relato se sumerge en una trama cargada de misterio, fe, secretos y tensiones internas que van creciendo capítulo a capítulo. Lejos de limitarse al miedo tradicional, la historia propone una reflexión profunda sobre la religión, la culpa, la redención y la naturaleza humana.
Reparto de "Misa de medianoche"
Zach Gilford como Riley Flynn
Kate Siegel como Erin Greene
Hamish Linklater como Father Paul Hill
Henry Thomas como Ed Flynn
Kristin Lehman como Annie Flynn
Samantha Sloyan como Bev Keane
Igby Rigney como Warren Flynn
