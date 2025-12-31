Netflix: la serie de terror que se destaca por ser una de las mejores

Las producciones estadounidenses suelen marcar tendencia dentro de la plataforma, y esta serie no fue la excepción. Desde su estreno, logró colarse entre las historias más reproducidas del género en más de 50 países, manteniéndose vigente incluso años después de su lanzamiento. La crítica especializada y los propios usuarios coincidieron en destacar su calidad narrativa, sus actuaciones y la profundidad de los temas que aborda.