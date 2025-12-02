Netflix: la película en la que dos mujeres asesinan a sus maridos y buscan salir de la cárcel
A más de dos décadas de su estreno, sigue siendo considerada una obra maestra por la crítica internacional y un imperdible para quienes aman el drama.
Netflix continúa ampliando su catálogo de clásicos del cine y dentro de su “Colección de los Oscar” se destaca una película que arrasó en premios y se convirtió en un hito del musical moderno. Protagonizada por Reneé Zellweger, Catherine Zeta-Jones y Richard Gere, esta historia ambientada en los años 20 combina crimen, espectáculo, sátira y coreografías memorables.
De qué trata "Chicago"
La película sigue la vida de Roxie Hart (Reneé Zellweger), una joven ama de casa con grandes sueños de fama que vive deslumbrada por el brillo del espectáculo en el Chicago de 1929. Su modelo a seguir es Velma Kelly (Catherine Zeta-Jones), una reconocida artista de vodevil que parece tenerlo todo: talento, glamour y notoriedad.
La vida de Roxie cambia por completo cuando, tras una serie de malas decisiones, asesina a su amante y termina en prisión. Allí descubre que Velma también está detenida por un crimen similar: matar a su esposo y a su hermana. Ambas mujeres, ahora convertidas en rivales, intentarán utilizar sus casos como plataforma mediática para alcanzar la fama que siempre desearon.
En medio de la tensión carcelaria, aparece Billy Flynn (Richard Gere), un abogado tan talentoso como manipulador, experto en convertir casos judiciales en verdaderos espectáculos. A través de él, Roxie se vuelve una celebridad dentro y fuera de la cárcel, mientras compite con Velma por el ansiado protagonismo que define sus destinos.
“Chicago” combina drama, sátira, números musicales deslumbrantes y una profunda crítica al sensacionalismo de la época, ofreciendo una puesta en escena que todavía hoy se considera revolucionaria.
Reparto de "Chicago"
-
Reneé Zellweger
Catherine Zeta-Jones
Richard Gere
Queen Latifah
John C. Reilly
Christine Baranski
Taye Diggs
Dominic West
Lucy Liu
Denise Faye
Colm Feore
Deidree Goodwin
Mýa
Susan Misner
Ekaterina Chtchelkanova
Trailer de "Chicago"
