Netflix: la película en la que dos mujeres asesinan a sus maridos y buscan salir de la cárcel

La vida de Roxie cambia por completo cuando, tras una serie de malas decisiones, asesina a su amante y termina en prisión. Allí descubre que Velma también está detenida por un crimen similar: matar a su esposo y a su hermana. Ambas mujeres, ahora convertidas en rivales, intentarán utilizar sus casos como plataforma mediática para alcanzar la fama que siempre desearon.