Netflix: la serie española que aborda la violencia machista en adolescentes

cómo opera la presión social en pleno ambiente escolar,

la reacción de las redes sociales ante una denuncia,

los pactos de silencio que naturalizan la violencia,

y el impacto de la cultura machista en adolescentes que recién están construyendo su identidad.

La combinación de suspenso, drama y una narrativa muy emocional hizo que muchos suscriptores la consideren una de las producciones españolas más necesarias dentro del catálogo de Netflix.

Además, al estar basada en una novela reconocida, Ni una más ofrece una historia sólida, de alto impacto y con una lectura social profunda que se sostiene del primer al último capítulo.

Reparto de "Ni una más"

La serie cuenta con un elenco joven pero muy destacado, acompañado por actores de trayectoria que aportan solidez a la historia:

Nicole Wallace como Alma

Clara Galle como Greta

Aicha Villaverde como Nata

Gabriel Guevara como Alberto

Teresa de Mera como Berta

Iván Massagué como profesor de historia

José Pastor como David

Daniel de Lorenzo como Hernán

Las interpretaciones recibieron elogios tanto del público como de la crítica, especialmente por la naturalidad con la que los protagonistas encarnan situaciones complejas.

Trailer de "Ni una más"