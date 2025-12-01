Netflix: la serie española que aborda la violencia machista en adolescentes
Basada en una novela muy reconocida, la producción se convirtió en una de las sorpresas del catálogo de series y películas, con apenas 8 capítulos.
Se trata de una oferta que llegó a Netflix en 2024 y que, desde su estreno, causó un impacto tan fuerte que rápidamente se transformó en fenómeno mundial. Para muchos usuarios, es una de las series dramáticas más importantes de los últimos tiempos por la temática que aborda, las actuaciones y la crudeza con la que expone la violencia machista en plena adolescencia.
A pesar de llevar un año disponible dentro del catálogo de series y películas, sigue ocupando lugares privilegiados entre las más vistas. La serie logró posicionarse entre las favoritas de los suscriptores, especialmente dentro del segmento dramático, donde compite con títulos de enorme peso.
De qué trata "Ni una más"
De acuerdo con lo que detalla la sinopsis oficial de Netflix, Ni una más centra su historia en un conflicto que comienza cuando una adolescente denuncia públicamente una situación de violencia sexual, desencadenando un terremoto emocional y social dentro de su círculo más cercano, su escuela y toda la comunidad.
La serie se enfoca en tres amigas —Alma, Greta y Nata— cuya vida cambia por completo a partir de una publicación anónima que señala un caso de abuso. Esa revelación expone secretos, dinámicas de poder, manipulación, violencia silenciosa y la forma en que los adolescentes enfrentan situaciones para las que nadie los prepara.
A través de capítulos breves e intensos, la serie muestra:
cómo opera la presión social en pleno ambiente escolar,
la reacción de las redes sociales ante una denuncia,
los pactos de silencio que naturalizan la violencia,
y el impacto de la cultura machista en adolescentes que recién están construyendo su identidad.
La combinación de suspenso, drama y una narrativa muy emocional hizo que muchos suscriptores la consideren una de las producciones españolas más necesarias dentro del catálogo de Netflix.
Además, al estar basada en una novela reconocida, Ni una más ofrece una historia sólida, de alto impacto y con una lectura social profunda que se sostiene del primer al último capítulo.
Reparto de "Ni una más"
La serie cuenta con un elenco joven pero muy destacado, acompañado por actores de trayectoria que aportan solidez a la historia:
Nicole Wallace como Alma
Clara Galle como Greta
Aicha Villaverde como Nata
Gabriel Guevara como Alberto
Teresa de Mera como Berta
Iván Massagué como profesor de historia
José Pastor como David
Daniel de Lorenzo como Hernán
Las interpretaciones recibieron elogios tanto del público como de la crítica, especialmente por la naturalidad con la que los protagonistas encarnan situaciones complejas.
Trailer de "Ni una más"
