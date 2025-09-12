Netflix: la película protagonizada por Liam Neeson que cuenta seis grandes historias en una sola
En el catálogo de Netflix se esconde una obra maestra del wéstern que reúne seis relatos distintos en una misma película. Con la impronta de los hermanos Coen y un elenco de lujo.
Concebida inicialmente como una miniserie y transformada luego en largometraje, esta producción se consolidó como una de las propuestas más originales dentro del género. La clave está en su formato: seis capítulos independientes que, aunque diferentes, comparten el mismo escenario del Oeste norteamericano, cargado de personajes extravagantes y paisajes imponentes.
El espectador pasa de un tono cómico y ligero a escenas dramáticas y oscuras, siempre con la marca inconfundible de los hermanos Ethan y Joel Coen. Esta diversidad convierte a la película en un viaje único, capaz de sorprender en cada episodio con una estética impecable y relatos que van del absurdo al desgarrador.
El capítulo más recordado es Meal Ticket, donde un empresario viaja de pueblo en pueblo con un espectáculo particular: un hombre sin brazos ni piernas que recita con una fuerza arrolladora pasajes de Shakespeare y otros clásicos. La trama, sin embargo, se oscurece hasta volverse cruel, dejando una huella en el público difícil de olvidar.
De qué trata "La balada de Buster Scruggs"
La película es una antología de seis relatos ambientados en la frontera del Viejo Oeste. Cada segmento presenta una historia distinta: un pistolero cantarín que rompe con los estereotipos, un atracador de bancos que enfrenta giros inesperados, un buscador de oro que desafía a la soledad de los ríos, una caravana de carromatos en busca de un nuevo hogar y otros personajes que exponen lo mejor y lo peor del ser humano en un contexto hostil.
El humor negro y la crítica social atraviesan cada relato, reforzados por la cinematografía detallista de los Coen. La puesta en escena evoca tanto la tradición clásica del wéstern como su deconstrucción más moderna, logrando un balance entre homenaje y reinvención.
Reparto de "La balada de Buster Scruggs"
Tim Blake Nelson
Zoe Kazan
Tom Waits
James Franco
Liam Neeson
Harry Melling
Bill Heck
Brendan Gleeson
Tráiler de "La balada de Buster Scruggs"
