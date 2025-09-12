Netflix: la película protagonizada por Liam Neeson que cuenta seis grandes historias en una sola

De qué trata "La balada de Buster Scruggs"

La película es una antología de seis relatos ambientados en la frontera del Viejo Oeste. Cada segmento presenta una historia distinta: un pistolero cantarín que rompe con los estereotipos, un atracador de bancos que enfrenta giros inesperados, un buscador de oro que desafía a la soledad de los ríos, una caravana de carromatos en busca de un nuevo hogar y otros personajes que exponen lo mejor y lo peor del ser humano en un contexto hostil.