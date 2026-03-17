Netflix: la miniserie noruega de suspenso psicológico que atrapa a los usuarios

A partir de ese momento, la historia combina drama familiar, tensión y una carrera contrarreloj, ya que las señales de peligro aumentan y el riesgo de una erupción se vuelve cada vez más real. Con episodios breves y un ritmo atrapante, la serie construye una narrativa intensa donde las decisiones urgentes, el miedo y la supervivencia pasan a ser el centro del relato.