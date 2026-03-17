Netflix: la miniserie noruega de suspenso psicológico que atrapa a los usuarios
Tiene cuatro episodios y es una de las más vistas en la plataforma. Fue protagonizada por Anders Baasmo Christiansen y Alma Günther. Conocé de qué trata.
En los últimos años, las plataformas de streaming comenzaron a ampliar sus catálogos con producciones de distintas partes del mundo. En Netflix, por ejemplo, series europeas, asiáticas y latinoamericanas ganaron cada vez más terreno gracias a sus historias atrapantes e intensas, consolidándose como lo más visto en la plataforma.
En ese contexto aparece La Palma, una serie noruega de suspenso psicológico que logró destacarse rápidamente dentro de Netflix. Con apenas cuatro episodios y una narrativa centrada en el misterio y el drama, esta producción, que dice presente en el catálogo desde el 2024, tiene la actuación de Anders Baasmo Christiansen y Alma Günther.
En 2025 fue premiada en los Gullruten, los galardones más importantes de la televisión noruega, por su trabajo en efectos visuales. Además, la isla de La Palma fue distinguida por su papel como locación dentro de los premios de la European Film Commissions Network.
De qué trata La Palma
La serie sigue a una familia noruega que viaja a la isla de La Palma para disfrutar de unas vacaciones tranquilas, sin imaginar que su estadía coincidirá con una amenaza natural que puede cambiarlo todo. Mientras intentan disfrutar del paisaje y el descanso, una joven científica comienza a detectar indicios preocupantes en la actividad volcánica de la zona.
A partir de ese momento, la historia combina drama familiar, tensión y una carrera contrarreloj, ya que las señales de peligro aumentan y el riesgo de una erupción se vuelve cada vez más real. Con episodios breves y un ritmo atrapante, la serie construye una narrativa intensa donde las decisiones urgentes, el miedo y la supervivencia pasan a ser el centro del relato.
Reparto de La Palma
- Anders Baasmo Christiansen como Fredrik
- Ingrid Bolsø Berdal como Jennifer
- Alma Günther como Sara
- Bernard Storm Lager como Tobias
- Jenny Evensen como Charlie
Tráiler de La Palma
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