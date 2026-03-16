Bomba en Boca: un múlticampeón anunció que irá contra Juan Román Riquelme en las próximas elecciones
Con críticas a la actual gestión, el exfutbolista y actual entrenador reveló este lunes que acompañará a una lista opositora en el 2027.
El mundo Boca se vio sacudido por una noticia de alto impacto político: Sebastián Battaglia, el máximo ganador de títulos en la historia del club, confirmó que se presentará en las elecciones de 2027 como parte de la lista opositora que encabeza Jorge Reale, por lo que enfrentará a la actual gestión de Juan Román Riquelme.
En una entrevista exclusiva con TyC Sports, Battaglia reveló que viene trabajando en este proyecto desde hace meses. Aunque aún no definió qué cargo ocupará en un eventual gobierno, dejó claro que su compromiso con la candidatura de Reale es total, al punto de poner en pausa su carrera como director técnico.
“De acá en adelante vamos a meternos a trabajar en la política de Boca para 2027. Me motivan las ideas que hay por delante. Queremos intentar que Jorge sea el próximo presidente”, explicó el exentrenador "xeneize". Ratificó que en esta etapa dejará de lado su trabajo como DT y que se "meterá a trabajar en la política de Boca de acá al 2027".
Críticas de Sebastián Battaglia a la gestión actual de Juan Román Riquelme en Boca
Battaglia no se guardó nada al analizar el presente del club bajo el mando de Riquelme. Según sus palabras en otra nota para Picado TV, la institución no ha logrado la estabilidad deseada tras su salida por lo que sentenció: “Pasaron cuatro años y Boca sigue teniendo los mismos problemas”.
La relación entre los dos ídolos nunca se recompuso tras aquel polémico despido en una estación de servicio en 2022. Aunque Battaglia asistió al partido despedida de Román por "respeto", este movimiento político confirma que hoy se encuentran en veredas opuestas, preparando el terreno para una de las contiendas electorales más picantes de los últimos tiempos en el club de la Ribera.
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