Bomba en Boca: un múlticampeón anunció que irá contra Juan Román Riquelme en las próximas elecciones

“De acá en adelante vamos a meternos a trabajar en la política de Boca para 2027. Me motivan las ideas que hay por delante. Queremos intentar que Jorge sea el próximo presidente”, explicó el exentrenador "xeneize". Ratificó que en esta etapa dejará de lado su trabajo como DT y que se "meterá a trabajar en la política de Boca de acá al 2027".