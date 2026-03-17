Netflix: la serie española de época que narra una atrapante historia de amor
Una de las propuestas más destacadas dentro de las ficciones españolas, una serie de época que combina romance, misterio y drama en una historia atrapante.
Ambientada en la década de 1940, esta producción logra destacarse por su estética cuidada, sus personajes complejos y una trama llena de intrigas que mantiene al espectador en tensión desde el primer episodio.
Con el paso del tiempo, se consolidó como una de las series españolas más elegidas dentro de Netflix, especialmente por quienes buscan relatos con ambientación histórica y giros inesperados.
De qué trata Alta mar
La historia de Alta mar se desarrolla a bordo de un lujoso barco que viaja desde España hacia Brasil en plena década del 40.
Todo comienza cuando dos hermanas, Eva y Carolina, se embarcan en el crucero Bárbara de Braganza con el objetivo de empezar una nueva vida. Mientras Carolina planea casarse con un importante miembro de la naviera, Eva se muestra más curiosa e inquieta frente a lo que ocurre a su alrededor.
Sin embargo, el viaje da un giro inesperado cuando una mujer aparece en el barco en circunstancias misteriosas y poco después ocurre una muerte que nadie logra explicar.
A partir de ese momento, la serie se transforma en un thriller lleno de secretos, sospechas y revelaciones. Las hermanas comienzan a investigar lo sucedido y descubren que el barco esconde oscuros secretos familiares y una trama mucho más compleja de lo que imaginaban.
El hecho de que toda la historia ocurra en medio del océano, sin posibilidad de escapar, refuerza la tensión y convierte a la serie en un clásico caso de “misterio en espacio cerrado”.
Reparto de Alta mar
El elenco de la serie española está compuesto por actores reconocidos que logran darle profundidad a los personajes y sostener el clima de intriga a lo largo de la historia.
Entre los principales protagonistas se encuentran:
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Ivana Baquero como Eva
Alejandra Onieva como Carolina
Jon Kortajarena
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Eloy Azorín
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José Sacristán
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Begoña Vargas
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Chiqui Fernández
Las interpretaciones fueron uno de los puntos más valorados por los espectadores, especialmente por la química entre las protagonistas y la construcción de personajes llenos de secretos.
Tráiler de Alta mar
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