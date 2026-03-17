Netflix: la serie española de época que narra una atrapante historia de amor

A partir de ese momento, la serie se transforma en un thriller lleno de secretos, sospechas y revelaciones. Las hermanas comienzan a investigar lo sucedido y descubren que el barco esconde oscuros secretos familiares y una trama mucho más compleja de lo que imaginaban.

El hecho de que toda la historia ocurra en medio del océano, sin posibilidad de escapar, refuerza la tensión y convierte a la serie en un clásico caso de “misterio en espacio cerrado”.

Reparto de Alta mar

El elenco de la serie española está compuesto por actores reconocidos que logran darle profundidad a los personajes y sostener el clima de intriga a lo largo de la historia.

Entre los principales protagonistas se encuentran:

Ivana Baquero como Eva

Alejandra Onieva como Carolina

Jon Kortajarena

Eloy Azorín

José Sacristán

Begoña Vargas

Chiqui Fernández

Las interpretaciones fueron uno de los puntos más valorados por los espectadores, especialmente por la química entre las protagonistas y la construcción de personajes llenos de secretos.

Tráiler de Alta mar