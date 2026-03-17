Mapa en vivo del tormentón de hoy martes en el AMBA: el minuto a minuto de las lluvias más fuertes

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Cómo sigue el clima en el AMBA

Para la continuidad de la semana, el organismo nacional prevé que mejore el clima en el AMBA a partir del miércoles, con cielo parcialmente nublado y temperaturas más templadas, de entre 13 y 25 grados.

Del mismo modo, el jueves se mantiene estable, con cielo parcialmente nublado y todavía marcas térmicas agradables, desde una mínima de 16 grados hasta una máxima de 25.

Para cerrar la semana, según el SMN, el viernes tendría cielo mayormente nublado, con una mínima de 19 grados y una máxima que ascendería hasta los 27.

El fin de semana podrían regresar las precipitaciones, ya que el organismo nacional anticipa un sábado con lluvias aisladas en la madrugada y mañana, mejorando en la tarde y noche con cielo parcialmente nublado; junto a temperaturas de entre 18 y 26 grados.