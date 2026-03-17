Mapa en vivo del tormentón de hoy martes en el AMBA: el minuto a minuto de las lluvias más fuertes
El Servicio Meteorológico Nacional y Meteored mantienen sus pronósticos de lluvias y tormentas para este martes en Buenos Aires.
Luego de una de las jornadas más calurosas en varias semanas, el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se prepara para recibir lluvias y tormentas fuertes este martes, de acuerdo con el pronóstico afianzado del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
De esta manera, se espera un martes con cielo mayormente nublado y probabilidad de tormentas desde la mañana y hasta la noche, tornándose fuertes en horas de la tarde, de acuerdo con el SMN, que además mantenía un alerta amarilla por estos fenómenos. El termómetro bajará bruscamente, con marcas de entre 21 y 26 grados.
En el mismo sentido, el sitio especializado Meteored pronostica tormentas desde las 8 de la mañana y hasta las 14, pasando a lluvias hasta las 18 inclusive.
Mapa en vivo de las lluvias y tormentas en el AMBA
Se puede seguir en vivo la tormenta, con lluvias fuertes, que azota al Área Metropolitana de Buenos Aires a través de la plataforma Windy.
Cómo sigue el clima en el AMBA
Para la continuidad de la semana, el organismo nacional prevé que mejore el clima en el AMBA a partir del miércoles, con cielo parcialmente nublado y temperaturas más templadas, de entre 13 y 25 grados.
Del mismo modo, el jueves se mantiene estable, con cielo parcialmente nublado y todavía marcas térmicas agradables, desde una mínima de 16 grados hasta una máxima de 25.
Para cerrar la semana, según el SMN, el viernes tendría cielo mayormente nublado, con una mínima de 19 grados y una máxima que ascendería hasta los 27.
El fin de semana podrían regresar las precipitaciones, ya que el organismo nacional anticipa un sábado con lluvias aisladas en la madrugada y mañana, mejorando en la tarde y noche con cielo parcialmente nublado; junto a temperaturas de entre 18 y 26 grados.
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