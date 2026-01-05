Netflix: la película que le hace honor a los nacidos en los 90 y reaviva la infancia

Juntos se embarcan en una investigación que los lleva a descubrir una conspiración que amenaza el equilibrio entre ambos mundos. Con humor, acción y una fuerte carga emocional, la película logra capturar la esencia del universo Pokémon, pero desde una perspectiva más madura y cinematográfica.

Aunque homenajea al anime original, la historia está inspirada en el videojuego lanzado para Nintendo 3DS, donde este particular Pikachu se destacaba por su habilidad para resolver crímenes, marcando una diferencia clara con las versiones clásicas del personaje.

Reparto de Pokémon: Detective Pikachu

Justice Smith como Tim Goodman

Ryan Reynolds como Detective Pikachu (voz y captura de movimiento)

Kathryn Newton como Lucy Stevens

Bill Nighy como Howard Clifford

Ken Watanabe como el detective Hideo Yoshida

Chris Geere como Roger Clifford

Omar Chaparro como Sebastian

Rita Ora como la Dra. Ann Laurent

Suki Waterhouse como Ms. Norman

Tráiler de Pokémon: Detective Pikachu

Embed - POKÉMON Detective Pikachu - Trailer Oficial 2