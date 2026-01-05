Netflix: la película que le hace honor a los nacidos en los 90 y reaviva la infancia
Con una historia conocida por millones y una propuesta que mezcla aventura, humor y emoción, esta película se convirtió en una de las más vistas y recomendadas por los adultos que crecieron en los años 90.
Netflix sigue apostando fuerte por títulos capaces de conectar con el público desde lo emocional, y esta vez lo logró apelando directamente a la memoria colectiva. Una película estadounidense, estrenada originalmente en cines hace algunos años, desembarcó en la plataforma a fines de 2025 y rápidamente escaló posiciones, impulsada por una historia que marcó la infancia de quienes hoy rondan los 30 años.
Dentro de un catálogo repleto de series y películas para todos los gustos, esta propuesta se destaca por combinar una franquicia icónica con una mirada completamente renovada, alejándose del formato animado tradicional para ofrecer una experiencia distinta, más cercana al cine familiar moderno. El resultado fue una de las apuestas más arriesgadas de su universo, pero también una de las más celebradas.
El impacto fue inmediato. Desde su llegada a Netflix, la película se transformó en una de las más reproducidas entre los jóvenes adultos, especialmente aquellos que crecieron viendo la serie original, intercambiando cartas o jugando en consolas portátiles. La nostalgia, sumada a una narrativa ágil y una duración justa, terminó de consolidarla como un éxito dentro de la plataforma.
Además, su paso por los cines había dejado la vara alta: fue la película basada en un videojuego con mayor recaudación de la historia durante varios años, lo que generó grandes expectativas entre los fanáticos. Hoy, su desembarco en streaming le dio una segunda vida y la posicionó nuevamente entre las favoritas del público.
De qué trata Pokémon: Detective Pikachu
Según la sinopsis oficial de Netflix, Pokémon: Detective Pikachu se desarrolla en un mundo donde humanos y criaturas Pokémon conviven de manera cotidiana. La historia sigue a Tim Goodman, un joven que se asocia con un peculiar y carismático detective para resolver la misteriosa desaparición de su padre.
Juntos se embarcan en una investigación que los lleva a descubrir una conspiración que amenaza el equilibrio entre ambos mundos. Con humor, acción y una fuerte carga emocional, la película logra capturar la esencia del universo Pokémon, pero desde una perspectiva más madura y cinematográfica.
Aunque homenajea al anime original, la historia está inspirada en el videojuego lanzado para Nintendo 3DS, donde este particular Pikachu se destacaba por su habilidad para resolver crímenes, marcando una diferencia clara con las versiones clásicas del personaje.
Reparto de Pokémon: Detective Pikachu
- Justice Smith como Tim Goodman
- Ryan Reynolds como Detective Pikachu (voz y captura de movimiento)
- Kathryn Newton como Lucy Stevens
- Bill Nighy como Howard Clifford
- Ken Watanabe como el detective Hideo Yoshida
- Chris Geere como Roger Clifford
- Omar Chaparro como Sebastian
- Rita Ora como la Dra. Ann Laurent
- Suki Waterhouse como Ms. Norman
